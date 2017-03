Confluencia tiene un caño que pierde agua hace 70 días

NEUQUÉN

Los vecinos de Confluencia están preocupados por una importante pérdida de agua en la calle Boer al 2700. La rotura de un caño provoca un derroche de más de 300 litros por hora y hace más de 70 días que están a la espera de una respuesta.

Según la denuncia de Raúl Kobyasi, vecino de la zona, un primer arreglo a pocos días del comienzo de la pérdida hizo desviar el cauce del agua hacia un canal natural y provocó la baja de presión del suministro en las cuadras aledañas. “Con un medidor calculé una pérdida de seis litros por minuto, lo que significa 360 litros por hora”, denunció Kobyasi.

De acuerdo con lo que contó el vecino, la proliferación de nuevos loteos en el sector hizo que la situación de agravara en los últimos años. Abundan las conexiones clandestinas y comienza a faltar el agua.

Desde el EPAS informaron que la conexión en esa calle no cuenta con una autorización formal, por lo que no forma parte de las redes legales de distribución. En ese sentido, dijeron que no pueden hacerse cargo del problema.

Como primera medida, el organismo provincial comenzó a elaborar un informe detallado que parte de un relevamiento de la zona con la esperanza de dar con las conexiones clandestinas y proceder a la desconexión.