Confundió a una mujer con un ciervo y le pegó un tiro

“Intentaron salvarla”, dijo Jamie, destrozado por la situación. “Es horrible. Estará conmigo el resto de mi vida”, agregó. Los oficiales del alguacil dijeron que Jadlowski cooperó con los investigadores aunque hasta ahora no se presentaron cargos en su contra. La investigación, en tanto, confirmó que Thomas B. Jadlowski estaba cazando en un horario indebido: es una violación de las leyes estatales que prohíben cazar ciervos después del atardecer. La pistola con la que efectuó un solo disparo, que dio en la cadera de la mujer, es de alta potencia, dijo el sheriff Joe Gerace.

La oficina del alguacil está trabajando con los investigadores del Departamento de Conservación Ambiental del estado y está consultando con la oficina del fiscal del condado de Chautauqua, que decidirá si se presentarán cargos. “Es un hecho penoso que destruyó dos vidas”, dijo Gerace. Además, el sheriff recordó un incidente similar ocurrido hace cinco años en Stockton cuando un hombre de 33 años murió mientras buscaba a un ciervo al que había disparado poco después de la puesta del sol. Su padre lo confundió y le disparó.

34 años tiene Thomas B. Jadlowski, el vecino que le disparó y mató a Rosemary.

Una causa que se sigue investigando

Un horario prohibido

El vecino realizó el disparo, confundiendo a la mujer con un ciervo, 40 minutos después del atardecer: por ley, en ese momento del día está prohibido cazar.

Vio una sombra y disparó

El hombre estaba a 200 metros de la casa de su vecino cuando vio a Rosemary y la confundió con un animal: disparó con su pistola de caza de alta potencia y la mató de un tiro en la cadera.

Por ahora sigue libre

Como el viudo por el momento no presentó cargos, Thomas B. Jadlowski no está detenido. Pero no se descarta que el fiscal inicie un proceso de oficio.

Una mujer especial

Su esposo la recuerda como alguien que “siempre estaba dispuesta a ayudar. Ella es un ángel”. Era voluntaria en un hospital de la zona.