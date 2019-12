El otro es Juan José Dutto, tres veces concejal de la ciudad y ex Defensor del Pueblo, en la gestión previa a Ricardo Riva. Es, además, un referente histórico del ARI en la región y siempre estuvo en la oposición al MPN.

gaido dutto autoridades1.jpg

Tras conocerse el nombre del subsecretario de Hacienda, Juan José recibió numerosos mensajes de felicitación que le correspondían a su homónimo. “Fueron como 80 mensajes y cada vez tuve que aclarar, además de que me llamaron de varias radios”, contó, aún sorprendido por la confusión.

Explicó que conoce a su tocayo “pero no tengo relación con él, no somos parientes ni amigos y claramente yo no integro el gabinete del MPN”. Señaló que lo único que los une es la dedicación a la política “y que coincidimos en el nombre”.

LEÉ MÁS

Cómo se compone el gabinete con paridad de género de Gutiérrez

Denunciaron el robo de 30 placas de tumbas del cementerio de Plaza Huincul