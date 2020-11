Conocé al campeón de Masters 1000 de París 2020

Medvedev ha ganado un total de ocho títulos de ATP Tour. El primero lo consiguió en 2018 en el Abierto de Australia. Llegará este fin de semana a sus segundas Nitto ATP Finals. En su debut en esta competición el año pasado, no ganó ninguno de los tres partidos que jugó.

Curiosidades del oso

Su apodo es ‘Oso’ porque su nombre proviene de la palabra rusa 'medved', cuyo significado es oso. Empezó a jugar al tenis a los 6 años. Le gusta pasar su tiempo libre jugando video juegos, ajedrez y leyendo libros. Es aficionado a Bayern Múnich de la liga alemana de fútbol y sus jugadores favoritos son David Alaba y Robert Lewandowski.

Aunque Medvedev ganó los primeros tres títulos de su carrera en 2018, el 2019 se considera como su mejor temporada al llegar hasta el top 10 y el top 5 de la clasificación mundial, refleja la página web atptour.com.

El campeón 2020 de Masters 1000 París, se convirtió en el quinto jugador activo en llegar a seis finales consecutivas (Washington, Montreal, Cincinnati, el US Open, San Petersburgo y Shanghái). Además logró llegar a nueve finales el año pasado.

En algunas ocasiones el ruso ha confesado que antes de su ascenso no hacía las cosas muy profesionales. Sus hábitos alimenticios no eran los mejores, así como su recuperación post partido. No tenía límites con los croissants y no se daba los "baños de hielo" después de jugar.

Domina tres idiomas

El joven jugador, que reside en Monte Carlo, habla ruso, inglés y francés. Apenas siendo un adolescente se mudó a Cannes en busca de mejores instalaciones y entrenadores para la práctica del tenis.