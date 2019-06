Oriundo de la localidad bonaerense de Bella Vista, Zapata se fue fui a vivir a los Estados Unidos en el año 1992, cuando tenía 22 años. Antes ya había incursionado como actor en Buenos Aires: participó en la recordada tira juvenil Clave de Solen el rol de Nico, también en el culebrónAmándote II, con Arnaldo André. Y luego en Rebelde, una telenovela protagonizada por Ricardo Darín y Grecia Colmenares.

CLONNEY-2.jpg

"En verdad me fui a Los Ángeles de vacaciones con la intención, simplemente, de sacarme una foto en Hollywood y pegar la vuelta. Como actor, obviamente, siempre había pensado en Hollywood como un lugar mágico. Y, cuando llegué ahí, me enamoré de la ciudad. Así que, cuando se me terminaron los diez días de vacaciones, decidí no volver", contó Zapata en diálogo con Infobae.

"Así que al principio me gané la vida como lavaplatos. Me tuve que sacar de la cabeza la idea de ser actor, porque cuando uno llega a Hollywood se encuentra con que todos son actores que quieren vivir de su profesión. Y eso es muy difícil, porque viene gente de todo el mundo a competir por su lugar allí. Así que yo, que no sabía inglés ni tenía mi residencia legal, me las veía complicado. Pero ya estaba ahí, así que dejé de pensar en lo que iba a pasar y decidí vivir el momento", señaló, al tiempo que aclaró que siempre tuvo la convicción de que iba a lograr su sueño: "llegar a ser alguien en Hollywood".

"Así que me enfoqué en el mundo gastronómico. Y usé mis habilidades como actor para involucrarme con los clientes, aún sin saber el idioma. Así fui creciendo: de lavaplatos a mesero, de mesero y gerente… En el medio logré mi legalización. Y, simultáneamente, comencé a hacer mis primeras armas en el modelaje y en la televisión", relató el actor, dueño del resto Sur, ubicado en la localidad de West Hollywood.

Embed Ver esta publicación en Instagram GZ by @fabianmorassut #silverfox #TangoAmargo #GuillermoZapata #menbeard #vanderpumprules#Beard Una publicación compartida de Guillermo Zapata (@gzsur) el 12 Abr, 2018 a las 9:10 PDT

Catalogado como "el George Clooney argentino", Zapata afirma que para él es un orgullo que lo comparen con el galán de La gran estafa. "No sólo es un gran actor y director sino también una persona que pelea por los derechos humanos en todo el mundo. Para mí eso es parte del show. A veces, en fotos, me veo igual. Hasta mis hijas, cuando eran chicas, me confundían con Clooney…No es que yo quiera ser como él, pero da la casualidad que nos parecemos. Y a mí me parece divertido.", manifestó.

A la hora de hablar del proyecto que lo trajo nuevamente a la Argentina, expresó: "Para mí es doblemente gratificante poder volver a mi país, después de 30 años, para continuar con lo que empecé a los 19. Y más con una película como esta, basada en el mito de que los gatos tienen siete vidas, en la que al Gato, que es mi personaje, alguien lo va a ir salvando en varias oportunidades. Además de (el actor estadounidense Danny) Trejo, me acompañan actores reconocidos como Miguel Ángel Solá, Maite Lanata, Mónica Antonópulus, Griselda Sánchez, Rita Cortese, Matías Desiderio y tantos otros".

Hace unas semanas, Zapata también le dio una nota a Gonzalo Rodriguez en Estados Unidos.