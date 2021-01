Conocé el significado de soñar con tu ex tóxico

¿Qué significa soñar con tu ex tóxico?

Según los psicólogos y expertos de los sueños, el hecho de soñar con tu ex podría estar relacionado con cosas no sanadas de tu pasado. En este sentido, si tu pareja fue tóxica, podría estar relacionados con traumas que quedaron de esa relación anterior.

En este sentido, se conoce comúnmente como "relación tóxica" a esas parejas que no paran de pelear, que la manipulación, los celos, los problemas y pueden más que los momentos lindos de pareja y la pareja se convierte en un campo de batalla. Evidentemente, los problemas de ambos influyeron en el término de la relación, y deberá pasar un tiempo para poder seguir la vida adelante.

Soñar con tu ex podría estar ligado, entonces, con el cierre de un ciclo. Quizá tu subconsciente está preparada para dejar ir el pasado y enfrentarte a nuevos retos y nuevas relaciones. Soñar con un ex tóxico no es necesariamente malo: puede convertirse en un signo de que ya estás preparado para olvidar esa mala pareja que tuviste tiempo atrás.