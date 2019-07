“Hace un año, junto con mi hermana pensamos que el servicio podría llegar a funcionar en Cipolletti porque no había ninguna empresa que realizara este tipo de trabajos. Hicimos un análisis de mercado y una prueba piloto por 10 días con amigos y conocidos, y funcionó muy bien. Arrancamos cubriendo el horario de las 20 a medianoche, y debimos ampliar comenzando a las 17, todos los días”, expresó el ingeniero industrial.

El sistema promete competir con las aplicaciones multinacionales Glovo y Pedidos Ya, pero con una fuerte impronta local.

Juan asegura que el principal beneficio de la aplicación es cumplir con el tiempo de entrega y, además, tener una persona que responda en caso de ocurrir algún inconveniente. “No prometemos cosas que no podemos cumplir. Si el pedido tiene un tiempo de entrega de 40 minutos, el paquete debe llegar en ese tiempo, porque al cliente no le importan las excusas. Además, si hay algún problema, te atiendo y lo resuelvo, no como los otros servicios que hablás con alguien de Centroamérica y no pasa nada”, explicó.

El pedido se realiza a través de cualquier navegador, sin necesidad de descargar una app. Tras registrarse, se puede ingresar al catálogo, que ofrece comida, farmacia, kiosco, panadería, tienda, helado y bebidas. En poco estará disponible “Retirar o enviar” paquetes, y la opción “Lo que sea”, que suma la posibilidad de despertar a alguien y hasta pasear un perro.

El envío se realiza mediante los Toquers (repartidores), quienes cuentan con una caja que se adhiere a la bicicleta y es entregada al empleado bajo comodato. Actualmente, son un total de ocho, en su mayoría estudiantes universitarios que juntan dinero en su tiempo libre. El único requisito es tener una bicicleta, un teléfono y ser monotributista. Por parte de la empresa corre el seguro de vida, de accidentes y de robo tanto de la bicicleta como del teléfono. En un primer momento el servicio cubre 11 kilómetros cuadrados desde la plaza San Martín y promete extenderse. El costo del servicio es de $50 por los 2 kilómetros y varía según el clima, aumentando el costo si llueve.

El tiempo estimado de entrega depende del pedido, la distancia y la demora del comercio, pero se estipula entre 15 minutos y una hora. “Es diferente pedir un lomo al champiñón que una gaseosa”, explicó Juan. Aseguró que todos los comercios que se adhirieron al servicio incrementaron sus ventas en pocos días.

Un sistema que genera polémica

Este tipo de servicios ya motivaron que varias ciudades impulsaran normativas para combatir la flexibilización laboral y la falta de seguridad de los trabajadores. En Buenos Aires se pidió prohibir este tipo de apps porque los repartidores no cumplen con las medidas de seguridad vial. Además, no son empleados de la empresa, sino que deben tener el monotributo. Otra de las críticas es que deben realizar extensos recorridos en muy poco tiempo, y si no cumplen son castigados con la quita de parte de lo que ganan o con suspensiones para tomar pedidos por un tiempo.

