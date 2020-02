Conocé la clínica que eligió Zaira para dar a luz en la que se respeta el "parto humanizado"

SMAndes_FedeSoto-Clinica-Chapelco-_MG_2738.jpg Federico Soto

La hermana de Wanda no fue la primera en descubrir este lugar. “Nos consultan desde Bariloche, Cutral Co, Zapala, Neuquén Capital, Mendoza e incluso Buenos Aires. Somos una de las pocas clínicas en todo el país en donde se respectan los tiempos de parto, sin ningún tipo de fármacos, y las necesidades de la mamá, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de ella ni la del bebé”, contó.

“Son pocos los centros de salud que respetan esta modalidad dado que en muchos otros lugares se induce el parto y al poco tiempo se da el nacimiento. Acá si el trabajo de parto dura 12 horas, se acompaña a la mamá y al papá durante todo ese tiempo. Sólo si ella lo requiere, le administramos los medicamentos correspondientes. En caso de que la mujer previamente pida una cesárea, también se lo respeta, aunque le explicamos a lo que se apunta en la clínica. Es una atención muy personalizada. Para nosotros no es el paciente de la sala 208, es Marta García (a modo de ejemplo). Es decir que realmente hacemos hincapié en la parte humana”, agregó.

En este sentido, contó que la obra social de cada de sus pacientes no es lo más importante para ellos, e incluso tienen convenio con el hospital de San Martín para atender a persona que no cuentan con ninguna cobertura. “A diferencia de lo que muchos deben creer, Zaira está internada en una sala con otro paciente, no en una habitación privada”, confesó.

Di Leo manifestó que cuentan con un equipo de profesionales (que incluye enfermeras, una anestesista, una partera, una neonatóloga y una obstetra) que entiende esto a la perfección. “A todos los profesionales de la salud que quieren trabajar con nosotros les explicamos cuál es la esencia del centro, por lo que si no están de acuerdo no pueden ejercer aquí”.

Sobre las embarazadas que no son de la localidad cordillerana y quieren dar a luz en este sanatorio, Di Leo señaló que la primera consulta se suele dar vía telefónica y luego se trasladan hasta San Martín de los Andes para conocer las instalaciones y a los médicos. “Lo que intentamos es que la pareja, tanto la mamá como el papá, conozcan a las personas que los van a atender. Es muy momento muy especial y queremos que lo sientan así. Por eso buscamos presentarles a la enfermera, a la partera e incluso al anestesista, aunque no se lo requiera”.

Como en el caso de Nara, muchas familias que no son de San Martín de los Andes suelen instalar un mes antes en la ciudad para que se le realicen los últimos controles. “En el caso de las mujeres que vienen de Bariloche, suelen ir y venir, pero las que son desde más lejos, alquilan una cabaña o se instalan en la casa de algún familiar algunas semanas antes”.

La clínica de alta complejidad –es la más importante del sur de la provincia- cuenta con 18 camas para internación, una terapia intensiva de adultos con cuatro puestos y una maternidad con neonatología y dos quirófanos. Además, son alrededor de 150 personas las que trabajan allí, entre profesionales, auxiliares y administrativos.

