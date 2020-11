Conocé las predicciones del horóscopo para este martes

Según las predicciones del horóscopo , los regidos bajo el signo de Aries sentirán que sus planteamientos harán tambalear los cimientos de algo. Sin embargo, esto no será así, ya que conseguirán eso que han estado esperando por semanas.

Tauro | 21 de abril - 21 de mayo

El horóscopo prevé que este martes, en vez de plantearte teorías, debés probar si hay otra forma de hacer las cosas. Así allanarás el camino para ti y otras personas. Encontrá la forma de llegar a la meta del plan inicial. Cambiá el plan, pero nunca el destino.

Géminis | 22 de mayo - 22 de junio

Según las predicciones del horóscopo para Géminis, este martes notarás que has encontrado lo que querés para tu futuro, no veas solo la superficie y averigua el motivo.

Cáncer | 23 de junio - 23 de julio

El horóscopo de Cáncer invita a que debés tener en cuenta que toda norma tiene su excepción. Puedes alcanzar la cima aún cuando creas que todo está perdido.

Leo | 24 de julio - 23 de agosto

Según las predicciones del horóscopo, no hay que irse lejos para encontrarse consigo mismo. Recordá que la verdad tiene más que un mismo lado. No podés vivir siempre sumidos en la tristeza. Sin embargo, si ves que algo bueno se avecina, no lo rechaces.

Virgo | 24 de agosto - 23 de septiembre

Este martes, vos mismo te preguntás si ha llegado la hora de que intentes eso que has postergado por tanto tiempo. Mercurio moviéndose de signo generará la estabilidad y el valor que necesitás para seguir adelante.

Libra | 24 de septiembre - 23 de octubre

Las predicciones del horóscopo recuerdan que este martes debes conceder. Recordá que el arte de conceder siempre permite llegar a un consenso. Aportá tu granito de arena para que todo sea mejor en tu entorno.

Escorpio | 24 de octubre - 22 de noviembre

Este martes, Mercurio se adentra en Escorpio, así que podrás contemplar una situación conocida de una nueva forma. En vez de seguir al resto, recordá que tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones.

Sagitario | 23 de noviembre - 21 de diciembre

El horóscopo de este martes indica que gracias a que Mercurio se instala en un nuevo signo, podés extraer lo mejor de la situación actual. No perdás la fe.

Capricornio | 22 de diciembre - 20 de enero

El horóscopo de este martes indica que no debés permitir que tus pensamientos se pongan en tela de juicio. Si estás seguro de algo, es por un buen motivo. A medida que Mercurio continúa cambiando a un nuevo signo, invierte tu tiempo en situaciones que podrás cambiar para bien.

Acuario | 21 de enero - 19 de febrero

Este martes, las predicciones indican que debés recordar que en tus manos está iniciar un cambio. Recordá tus motivaciones, y cuanto lo hagas, habrá cosas que cambien. Todo se basa en que actúes de una forma adecuada.

Piscis | 20 de febrero - 20 de marzo

Según las predicciones del horóscopo de este martes, los regidos bajo el signo de Piscis tienen una preocupación. Sin embargo, no debés angustiarte porque vas a recuperar tu fe, en lo que creer, y todo lo que deseas se cumplirá.