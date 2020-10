Trends LMNeuquen La casa de papel Conozca un poco más al "profesor" de La Casa de Papel El actor de La Casa de Papel, Álvaro Morte, conseguía papeles en obras de categoría media, esto cambió radicalmente desde que llegó a la serie de Netflix.







Hace tres años el nombre de Álvaro Morte (45 años) no sonaba demasiado. En su currículum destacaban papeles secundarios en series diarias como El secreto de Puente Viejo y Amar es para siempre y, sobre todo, en obras teatrales. Si el nombre deja indiferente ahora solo hay que recordar que es el Profesor, de la serie La casa de papel. Con el éxito internacional de la producción al dar el salto de Antena 3 a Netflix, el actor gaditano pasó del anonimato a los once millones de seguidores en Instagram y a ser reconocido por la calle tanto en Europa como en América Latina y Asia. Pero él no ha perdido la cabeza. La fama le ha llegado con más de 40 años y una vida sencilla que le mantiene con los pies en la tierra.

"La fama la llevo bien porque mi vida sigue siendo igual. Sigo viviendo en mi piso humilde. Sí, es verdad que tengo más ofertas de trabajo, de lo que me siento afortunado, y me acuerdo mucho de todos mis compañeros que no solo no tienen trabajo, sino que hace dos años que no tienen acceso ni siquiera a un casting", señaló Álvaro Morte, el intérprete de el Profesor en La Casa de Papel, al diario El País. Morte continúa en la misma vivienda de Pozuelo de Alarcón en la que le llegó ese papel con el que ya no contaba. Allí reside junto a su pareja, la estilista Blanca Clemente, y sus mellizos, León y Julieta.