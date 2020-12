Consejos para ahorrar en esta atípica cena navideña

Sin embargo, a tan solo 10 días para que se celebre el nacimiento del niño Jesús y se comparta entre risas y llantos, alegrías y tristezas, la gran cena navideña que todas las familias esperan en Argentina y el mundo para compartir regalos, mostrar nuevos looks, ponerse al día con aquellos que no vemos desde hace algún tiempo y por supuesto, recordar y hablar de aquellos que ya no están. En ese sentido, acá queremos compartir con vos algunos trucos para una cena navideña un poco más económica y segura para esta cena navideña.