Constantine 2 fue confirmada por el mismísimo diablo

La saga John Wick, acompañada de la futura película de Matrix 4 y del próximo lanzamiento de un videojuego (Cyberpunk 2077), ilustran una realidad incontestable: la carrera de Keanu Reeves nunca había estado en mejor forma, y su figura nunca había sido tan unánimemente alabada. Esta suerte se ha ampliado incluso a licencias algo menos conocidas, como Bill & Ted Face the Music, y era cuestión de tiempo que precipitara la continuidad de un film que ha ido siendo revalorizado con los años.

En 2005 Francis Lawrence dirigió Constantine partiendo de los cómics Hellblazer de DC, donde Keanu Reeves encarnó al célebre cazademonios acompañado de Rachel Weisz, Peter Stormare y Tilda Swinton. La taquilla acompañó, pero Warner resolvió no ponerse con una secuela inmediatamente y, cuando años más tarde se anunció que J.J. Abrams produciría un reboot para el mismo estudio, se convino en hacer como si el film de Lawrence no hubiera existido. Pero, en 2020, simplemente no puedes perder la oportunidad de volver a tener a Keanu Reeves luchando con criaturas infernales.

PETER STORMARE.jpg Peter Stormare en su papel de Lucifer en la película Constantine.

De este modo Peter Stormare, que interpretara a Lucifer en la Constantine primigenia, acaba de anunciar vía Instagram que está en marcha una secuela de Constantine. Confirma así los rumores que no han dejado de surgir en los últimos años, aunque nadie de Warner ni ningún otro actor haya compartido el anuncio. “Secuela en marcha”, escribe Peter Stormare (que ya trabajó con Reeves en John Wick: Pacto de sangre) junto a una imagen de la primera película en la que aparece caracterizado como Lucifer y es celebrado como uno de los grandes Satanes de la historia.

Se confirme oficialmente o no que habrá Constantine 2, esto supone otra señal inequívoca de que el legado del film ha trascendido la frialdad inicial para convertirse en un clásico de culto. En consonancia a esto (y acaso anticipando la secuela), durante la pasada DC FanDome Constantine fue confirmada como parte del Multiverso de DC, en compañía de otra controvertida película como la Watchmen de Zack Snyder.

En lo que respecta a Reeves y haciendo a un lado la publicación de Peter Stormare, él tiene asegurado de todos modos volver a un icónico personaje de antaño, cuando Matrix 4 se estrene en diciembre de 2021.