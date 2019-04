Contrastes en plena crisis

Diarios de EE.UU. dicen que los argentinos se están yendo a Europa. En Neuquén, la llegada de familias sigue.

En Neuquén no se nota un flagelo del país que está llamando la atención en el exterior. Los diarios top estadounidenses -Washington Post y The New York Times- acaban de reproducir información de la famosa agencia internacional AP sobre el éxodo de jóvenes argentinos buscando un horizonte más promisorio en los países de Europa que expulsaron a sus antepasados.

A Neuquén, por el contrario, siguen llegando familias completas de otras provincias con la esperanza de hallar el sustento perdido. La economía cruje, pero con menos ruido que en otras latitudes por los efectos del descalabro que sobrevino a la crisis de la deuda, que desembocó en un nuevo salvataje del Fondo Monetario Internacional acompañado del tradicional libro de recetas para el ajuste.