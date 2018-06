"El Gobierno sigue dilatando y no toma cartas en el asunto. Lo vemos como muy grave. El viernes se logró que a los compañeros se les pague la diferencia y que no se le descuenten los días que ya habían cargado porque es una locura que encima que no los dejan ingresar a sus lugares trabajo, le habían cargado los días de descuento", señaló en diálogo con LU5, Mauro Olivera, delegado de Salud por ATE.

El conflicto se desató a principios de mayo a raíz de una denuncia de camilleros del SIEN al indicar que fueron cambiados arbitrariamente de funciones a cambio de tareas de limpieza, administración o bien como choferes de las ambulancias.

"El viernes en vez de traernos una solución, la única respuesta que trajeron es que a los camilleros se los distribuya en los hospitales Castro Rendón y Bouquet Roldán. Es una falta de respeto a los compañeros que quieren estar en su sector", agregó Olivera.

"Esta situación es lamentable y el Gobierno sigue respaldando a una persona que se cree dueña del Sistema de Emergencia y que le está haciendo mucho daño", sostuvo Olivera en alusión a su titular Luciana Ortiz Luna sin nombrarla.

Dijo que esperan que se investigue el accionar de la titular del SIEN a quien cuestionó porque "lamentablemente no es de ahora el maltrato, el hostigamiento a los trabajadores con los que está lo que quiere, no sólo con los camilleros ante fue con un médico". Y ejemplificó: "Adentro es un calvario, son corridos de los sectores, los anula del Sistema".

