Cornejo quiere sumar a los peronistas a Cambiemos

Continuando con su deseo, el mendocino planteó que “hay que dar confiabilidad al Mundo de que Argentina no va a volver atrás, que no va a caer nuevamente en el populismo”. Igual, consideró que “es evidente que el Gobierno solo con el presidente Macri a la cabeza no lo puede hacer”. “Esas garantías el Gobierno solo no las va a dar así que nos parece muy bien esta convocatoria a un acuerdo y por qué no que tenga un correlato electoral también”, agregó.

El mandatario enfatizó que este acuerdo “es importante para la vida diaria de los argentinos, para la gente que trabaja y se esfuerza, para los empresarios y para que la Argentina no vuelva atrás”.

p17-lavagna.jpg

--> Lavagna dice que el acuerdo no funcionará

Tras la oleada de comentarios positivos por la negociación entre el Gobierno y los referentes de Argentina Federal, Roberto Lavagna salió al cruce y aseguró que el acuerdo “no funcionará”. Además, tildó a las charlas de “especulación política” y “marketing”.

El economista, que no fue convocado a las conversaciones, planteó que “el Gobierno atraviesa una seria crisis de confianza” y que “juega con las expectativas de la gente”.