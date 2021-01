Coronavirus: Alemania impone el uso de un barbijo específico

COVID-mask-vs-respirator-ES-2.jpg Los barbijos tipo respiradores son los que recomienda Alemania ante la pandemia de coronavirus.

Barbijos como los FFP2, son usados mayormente por trabajadores de la salud gracias a su eficacia, sin embargo, el gobierno de Alemania ahora prohíbe el uso de barbijos de tela común y exhorta a sus connacionales a usar los recomendados, ya que sus sellos contra la piel los hacen prácticamente herméticos, complicando un poco la respiración, pero bloqueando todo tipo de partículas. Lo que sí puede causar un poco de molestia en los habitantes de Alemania es el precio, los barbijos tipo FFP2 suelen costar entre 2 y 6 dólares.

Pero claro, nuestro país está ubicado en un continente tercermundista y no todo lo que se ve en Europa o Estados Unidos, se consigue en Argentina, así que, en caso de no conseguir Barbijos FFP2, también es más recomendable usar los barbijos quirúrgicos que tienen una efectividad del 95% ante partículas de 3 micrómetros gracias a su composición de polipropileno. Aunque su objetivo principal es que el portador de enfermedades como el coronavirus, no contagien a los demás.