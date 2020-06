Coronavirus: ¿Qué es la transmisión comunitaria?

La ministra de Salud, Andre Pevé , explicó que luego de que no se pudiera encontrar el nexo de contagio en una serie de infectados en los últimos días se concluyó que existe transmisión comunitaria de Covid-19 en la ciudad y explicó que se tomarán nuevas medidas de restricción para evitar la propagación de la pandemia.

Los casos por transmisión comunitaria son aquellos en los que no se puede determinar cómo se infectó la persona y hoy representan el 41,5% de los infectados del país. Esto "impide seguir trabajando en el seguimiento de los contactos estrechos", aseguraron especialistas.

En el último reporte del ministerio de Salud se detalló que la circulación comunitaria del virus se detectó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); en la provincia de Chaco sucede en Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas; en Córdoba, en la capital; en Río Negro, en Bariloche, Cipoletti y General Roca, y en Chubut, en la ciudad de Trelew.

"Es muy importante bajar la transmisión comunitaria. La única forma que se logra esto es identificando a todos los contactos de 48 horas previas de un caso positivo, registrándolos y poniéndolos en aislamiento y seguir así hasta llegar a la mayor cantidad de personas posibles que sepamos que fueron la causa de contagio", explicó el infectólogo Omar Sued, que integra el Comité de Expertos que asesora al ministerio de Salud de la Nación.

conferencia gobierno coronavirus 01.jpg Gutiérrez, Gaido, Peve, Merlo y Bertoldi en la conferencia de prensa. Agustín Martínez

Sued aseguró que "hasta lo que sabemos hoy, el virus tiene una fase de transmisión corta, de una semana a 10 días desde que se empieza con síntomas, entonces, si hay muchos casos de transmisión comunitaria, lo más lógico sería cerrar esa área geográfica".

Por su parte, el investigador de Conicet Jorge Aliaga, sostuvo que "la transmisión comunitaria es un indicador de que el virus está circulando, pero no hay que asociar eso con que no se puede frenar". "Si una persona da positivo en la prueba, puede no saberse de quién se contagio, pero sí se puede hacer un rastreo de con quién estuvo para identificar y aislar a los contacto que es lo relevante para frenar la epidemia", agregó.

En este aspecto, la Directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, recordó que "es muy importante que las personas que dan positivo colaboren en el cuestionario de con quiénes estuvieron en las últimas horas" para poder llevar adelante este rastreo de contactos.

En los casos por transmisión comunitaria por coronavirus, no se puede determinar de qué manera se infectó la persona. Este indicador comenzó siendo el de menor incidencia en el país y en las últimas semana aglutina la mayor cantidad de los contagios, superando otras razones como contactos estrechos con enfermos (37,4%) y antecedes de viaje (2,2%).