Cortes de ruta de vecinos de Vista Alegre: ¿dónde son?

Mónica, una de las manifestantes, precisó en LU5 que, debido al crecimiento poblacional, sufren la "falta de trabajo" así como deficiencias en los servicios básicos como luz, agua, gas y cloacas. También se refirió a problemas en el servicio de transporte público. "Tenemos recorridos no asfaltados, entonces la empresa nos manda los últimos colectivos, que se rompen y no tenemos un buen servicio", explicó y sumó: "No tenemos ambulancia, no tenemos médico permanente, tenemos dos veces por semana ocho turnos, no tenemos Cuartel de Bomberos".