Coudet afirmó que no va a dirigir en el fútbol argentino

Buenos Aires.- Racing tendrá que salir a buscar entrenador. Es que su principal apuesta, Eduardo Coudet, ayer le bajó el pulgar a La Academia y a todos los equipos cuando afirmó que quiere descansar y que por ahora no va a dirigir en el fútbol argentino.

“No voy a dirigir a Racing. Necesito vacaciones. Fueron dos años muy intensos. Hablamos mucho con los periodistas y lo saben. Tuvimos una intensidad importante. Si surge algo de afuera, es otra cosa. Yo sé lo que es acá. En Argentina tenés que llegar bien, descansado”, dijo el Chacho al programa radial Closs Continental.

El ex entrenador de Rosario Central hizo mención de la presión con la que se vive este deporte en el pais y por eso reiteró que no está en condiciones de comenzar en pocos días una pretemporada para lo que resta del torneo.

“De afuera renovás las cosas. Ya lo tomaría de otra manera. Acá sería estar envuelto en lo mismo. No digo que no me guste, porque es pasión, pero necesito reinventarme cuando vas a mostrar otras cosas. Necesito descansar de este fútbol enérgico”, explicó Coudet, quien agradeció el interés del presidente de Racing, Víctor Blanco. “Soy un agradecido con Blanco. Siempre tuvo palabras muy buenas conmigo. Ahora no puedo porque tendría que armar un plantel para empezar la pretemporada en diez días”.

Menos a River

Además, el Chacho descartó que pueda reemplazar a Gallardo en River en caso de que el Muñeco se vaya de Núñez: “Tengo muchos amigos. Hoy tampoco sería el momento, además de saber lo que es River, me manejé toda la vida como persona. ¿A vos te parecería lógico que dirija la Libertadores que perdí yo? No me cierra. No me veo en esta”, aseveró el ex jugador Millonario.

En su primera experiencia como DT, Coudet llegó a dos finales de Copa Argentina (perdió con Boca y River) y a los cuartos de final de la Copa Libertadores.