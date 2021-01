Según comentó Caitlin Shockey, portavoz de los CDC, una prueba válida es aquella que se toma no más de tres días antes de abordar un vuelo rumbo al país.

Aunque a simple vista parece un proceso rápido y sencillo, son muchas las interrogantes que giran en torno a esta nueva regla.

Henry Harteveldt, analista de la industria de viajes y fundador de Atmosphere Research Group, aseguró a CNN que esta norma generó mucho pánico y confusión.

"La orden generó mucha ansiedad, en parte porque el tiempo desde el anuncio hasta que entra en vigencia es muy corto y en parte porque no estaba claro exactamente qué significaba. No importa cuándo te fuiste, si regresas a Estados Unidos el 26 de enero o después, tendrás que hacerte la prueba y comprobar que has dado negativo para Covid-19 antes de abordar", comentó.

Al ser consultado sobre quién se encargará de leer los resultados del examen, Harteveldt respondió que posiblemente sea el primer empleado de la aerolínea con el que el viajero tenga contacto.

Covid-19 1.jpg Covid-19: el requisito indispensable para viajar a EEUU

Días previos, los centros de control explicaron que las aerolíneas deben confirmar el resultado negativo de todos los pasajeros y denegar el embarque a quienes no presenten el documento requerido.

¿Cómo presentar la prueba?

Los viajeros pueden tener una copia en físico del resultado o mostrarlo vía online. Sin embargo, Harteveldt recomienda la primera opción.

"Puede ser difícil para un agente leer el documento en su teléfono y no querrás darles excusa para que no te dejen abordar", indicó.