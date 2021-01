COVID: hallaron dos nuevas cepas en Estados Unidos

La Universidad de Ohio State Dan Jones compartió las conclusiones de un estudio preliminar y señaló que una de las cepas evolucionó de manera similar que la descubierta en el Reino Unido mientras que la otra, es una no vista hasta la fecha por los investigadores y que se convirtió en la más propagada en la ciudad de Columbus en tan solo unas semanas. En este sentido, los expertos alertaron que tiene una elevada transmisibilidad que la hace imponerse las variantes previas.

Las dos cepas fueron originadas en mutaciones dentro de Estados Unidos y no importadas de otros países. La investigación, que aún no fue revisada por la comunidad científica, destacó que el coronavirus está experimentando un período de cambios significativos en su composición genética. Pese a que es muy pronto para determinar cuán contagiosas son las nuevas cepas, el virus lleva en la población durante varios meses y está experimentando modificaciones. También, explicaron que es muy pronto para saber si no responden a las vacunas elaboradas. "Los virus mutan naturalmente y evolucionan con el tiempo pero los cambios que se vieron en los últimos dos meses, son más prominentes que en los primeros meses de la pandemia", advirtió Jones.

Ayer, la nación norteamericana sumó más de 230 mil contagios y registró 3.922. De esta manera, los casos positivos en el país más afectado del mundo ascendieron por encima de los 23,2 millones mientras que ya se produjeron 386 mil víctimas fatales.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que la variante británica ya fue localizada en 50 países en tanto que la sudafricana, en 20. Igual, creen que más naciones la importaron.

Finalmente, tras los conflictos que impuso el Gobierno local por los permisos para los expertos, un equipo internacional de científicos llegó este jueves a la ciudad china de Wuhan, donde se detectó por primera vez el COVID-19, para realizar una investigación políticamente sensible sobre sus orígenes.

La misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) está integrada por 15 especialistas pero como dos dieron positivo en coronavirus en una prueba de anticuerpos antes de salir de Singapur, debieron quedarse allí hasta recuperarse.