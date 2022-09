COVID: la inmunidad por infección se reduce al año

Un estudio realizado por investigadores en Cataluña puso en evidencia la importancia de aplicarse la vacuna contra el COVID-19, en contraste con la inmunidad producida por un contagio previo. La investigación, que se difundió en la revista BMC Medicine, reveló que el 36% de las personas que se infectaron y que nunca se inocularon ya no contaban con anticuerpos neutralizantes un año después. El ensayo de seroprevalencia fue realizado en 1.076 individuos de entre 43 y 72 años, mucho antes de que la variante Ómicron se convirtiese en la predominante en todo el mundo.

“La mayoría de los estudios serológicos hechos tras la vacunación contra el coronavirus se concentraron en grupos específicos, como personal sanitario, y no distinguían entre personas con o sin infección previa, o no tenían datos clínicos e inmunológicos de dicha infección”, explicó en detalle el investigador de Salud Global de Barcelona Manolis Kogevinas. Las estadísticas se profundizaron aún más sobre los mayores de los 60 años y fumadores. Al mismo tiempo, los estudios dilucidaron que la inmunidad híbrida es la más eficaz para paliar un eventual desarrollo severo de la enfermedad pandémica: “Esto significa que las personas inmunizadas con el pinchazo, pero que no han pasado la infección, necesitarían un refuerzo antes que las que sí la han pasado”.