COVID: Salud recomienda identificar los vasos en las fiestas

Echauri indicó que desde Salud, la recomendación es "continuar con la prevención e intensificar las medidas preventivas. Por ejemplo, durante las fiestas, recordar no compartir vasos, utensilios, ni mates". Incluso aconsejó "identificar los vasos para que nadie se confunda. Y mientras las condiciones lo permitan, que sean en lugares abiertos".

Insistió que "las medidas no han cambiado" y que "el autocuidado, la responsabilidad individual, y la responsabilidad social son importante para no generar espacios propicios para que haya más contagios de covid-19".

A-Echauri-coroanvirus.png

En tal sentido, recordó que en la actualidad hay un promedio diario de 189 casos. "Tenemos como una meseta, por lo que es importante mantener este promedio y así poder pasar las fiestas y un verano tranquilo", puntualizó la funcionaria de Salud.

En la jornada del martes por la noche se registraron 281 nuevos positivos, que constituye el día de mayor cantidad de casos en lo que va de diciembre. En tanto, en horas del mediodía del miércoles se reportaron 67 positivos.

Plottier Detectar covid -06.jpg Claudio Espinoza

Con el último reporte del martes en Neuquén, suman 37.310 las personas contagiadas desde el inicio de la pandemia y hay 2119 personas contagiadas activas.

Los principales tips a tener en cuenta

Reunirse con un grupo pequeño de personas, evitando en lo posible reuniones con más de 10 participantes.

Respetar la distancia de 2 metros entre personas no convivientes.

Debería evitarse el contacto físico como abrazos, besos, etc.

En la distribución de las personas en la mesa, cena o brindis, se recomienda que aquellos convivientes, o contactos habituales, se ubiquen juntos y sin mezclar con otros grupos.

Es preferible realizar las reuniones al aire libre dentro de las posibilidades, como en patios, terrazas, etc.

Aunque la reunión sea al aire libre debe utilizarse tapabocas todo el tiempo mientras no se come o bebe.

Si la reunión se lleva a cabo en un espacio cerrado, elegir el espacio más amplio disponible para garantizar el distanciamiento y aumentar la ventilación manteniendo puertas y ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

Todos los que concurran a la reunión deben realizar lavado de manos con agua y jabón, al llegar y en forma frecuente. Si no es posible, puede utilizarse alcohol en gel.

No compartir elementos o utensilios como platos, vasos, copas, etc., ni tomar del mismo vaso o botella.

Se sugiere utilizar identificadores de vasos, botellas o sitios identificados en la mesa para que cada uno sepa cuáles son sus elementos.

Lo ideal es que una o pocas personas sean las encargadas de manipular, servir y retirar la comida y los elementos de la mesa. Deberán hacerlo utilizando tapabocas en todo momento.

Si se va a musicalizar, mantener el volumen bajo, de manera que las personas no tengan que levantar la voz o gritar para ser escuchadas.

reuniones-familiares.jpg

-> Personas que no deberían participar de reuniones sociales

Es importante resaltar que las personas que sean casos confirmados de COVID-19 y no hayan sido dados de alta; las personas que hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días; y las personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19 y aún no hayan sido estudiadas o estén esperando sus resultados, no deberían participar de las reuniones.