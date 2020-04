Crean protectores faciales para hospitales con impresoras 3D

En un principio, el hombre, hizo unas veinte máscaras que “no duraron ni una hora”, por lo que inmediatamente realizó un pedido de acetato a una página por internet y empezó su producción.

“De a poquito fui formando redes de personas y me puse en contacto con Jorge Nino, que está en el Departamento de Docencia del Hospital, y es parte de la Junta Directiva y logré hacerle llegar uno de los protectores para que lo evalúe la comisión de seguridad e higiene de ellos”, desarrolla.

Tras pasar los testeos pertinentes, le solicitaron que done las que pueda. Además, Nacho se contactó con Radiología, Ginecología y Traumatología.

“Al principio anotaba en un papelito, como almacenero, pero cuando empecé a ver el volumen de pedidos y lo que necesitaba, empecé a organizarme mejor. Así que me arme un excel y hoy tengo 28 máscaras entregadas y 50 por entregar”, admite.

Si bien no ha sacado sus propias cuentas, estima que, cada protector, sale alrededor de 30 pesos. “Por eso me da bronca que haya más de un oportunista vendiendo las máscaras en mercado libre a 500 pesos. Y vos decís... con qué necesidad, porque es un diseño que está hecho por especialistas de la salud para donarlo”, lanzó con indignación.

Utilidad de los protectores faciales

“Hay una gran incertidumbre y es todo muy dinámico. Todos los días surge una versión distinta respecto a si sirven o no los barbijos. La realidad, a nivel mundial es que la tendencia son estos protectores faciales, que son de bastante utilidad, que los médicos lo usan como una segunda barrera. Sirve tanto como para protegerse uno como para proteger a otro”, aseguró Nacho acerca del diseño que produce, que fue diseñado por un grupo de cuatro especialistas de distintas áreas en un trabajo en conjunto: tres de ellos de Salud y el restante, un desarrollador de Software.

Esa barrera sirve para impedir que las microgotas que transmiten el virus no lleguen a las vías respiratorias, ni a cualquier otra parte del rostro, ya que no solo se contagia por los estornudos, sino también por el habla.

“Lo que tiene de bueno es que no te deja tocarte la cara. Y además, uno no se da cuenta, pero incluso cuando cruzamos dos o tres palabras, te permite ver lo que escupís sobre la máscara. La gente usa barbijos pero no usa protección ocular. Además, es súper cómoda y liviana. No te das cuenta que la tenes puesta. Es un polímero que no genera alergias ni picazón”.

Solidaridad que crece

A la iniciativa de Nacho se sumó la solidaridad de una encargada de un bar neuquino: “La encargada de Saona se enteró de la movida, se contactó conmigo y puso los recursos del bar a disposición de la producción”, aseguró el joven ingeniero electrónico.

Si bien lo hace en calidad de donante, los insumos, los viene costeando de su bolsillo y, aunque hasta ahora los números son totalmente razonables, es consciente de que las necesidades de los hospitales son más amplias que los protectores faciales. “Estoy hablando mucho con ella, organizando los requerimientos y necesidades, porque además de los protectores, desde el hospital están necesitando barbijos y camisolines”.

Es por ello, que ahora que cuentan con los recursos del bar, están armando una red de modistas, costureros y costureras, mercerías y demás que puedan aportar a la causa. “Estamos buscando a cualquiera que haya escuchado a gente que esté parada por la situación y poder charlar con ellos. Ver si nos cobrarían por el trabajo, ver si quieren hacer donaciones y poder producir camisolines y barbijos para los hospitales. Siempre en calidad de donación, estamos todos tratando de aportar el granito de arena desde el área de cada uno. A la medicina le toca con la medicina, a mi como ingeniero me toca desde el lado de la ingeniería y así lo vamos armando”.

Nacho espera también a todo aquel que tenga una impresora 3D en la ciudad y esté dispuesto a contribuir a la causa. “La idea es poder abastecer a todos los Hospitales de la zona y poder hacer un relevamiento de las impresoras que haya, para poder dividirnos por áreas de trabajo”.

Para ello deja una serie de contactos para aquellos que quieran contribuir a la causa, ya sea con donaciones, impresiones o costuras:

Instagrams:

@capdantes

@kari.zarate

@saonaloungebar

Celular: 299 534-7555 (Karina)

Nacho está convencido que, aunque no tenga la cura para la pandemia, sí puede ayudar a que los médicos trabajen en mejores condiciones y que la solidaridad de los que pueden, “nos va a sacar a todos”.

