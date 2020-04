Coronavirus: polémica por una supuesta nueva vía de contagio

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que hay dos rutas para infectarse con coronavirus Covid-19. Una es el contacto con superficies donde está el virus y la segunda consiste en inhalar la emisión de pequeñas gotas que provoca un estornudo o una tos. En ambos casos -de manera directa o indirecta- se produce a través de las vías respiratorias (nariz y boca) y los ojos. Por eso, la recomendación es mantener una distancia social de un metro y medio, lavarse bien las manos y no llevarlas a la cara.

En el documental emitido en Japón se ve cómo un equipo usa las instalaciones de Shin Nippon Air Technologies Co. para hacer un simulacro con cámaras de alta sensibilidad en una habitación cerrada, que les permite detectar gotículas de hasta 0,1 micrómetros. Primero lo hacen con personas que son incentivadas a estornudar, y se ven gotas que caen, y otras, más pequeñas, que permanecen flotando en el aire y se dispersan mucho más lentamente: las micro gotículas.

En otro momento ponen a dos personas a dialogar. “No se sabe todavía qué volumen de micro gotículas son necesarias para infectar, pero las micro gotículas transportan muchos virus, y los seres humanos las producimos. La gente a nuestro alrededor las inhala, y así se propaga”, explica el presidente de la Asociación Japonesa de Enfermedades Infecciosas, Kazuiro Tateda.





Embed

Refutación

Días atrás, la OMS negó que existe un contagio por esa vía con un escrito. Sin embargo, lo hizo en relación a otro experimento.

“Según la evidencia actual, el virus COVID-19 se transmite entre las personas a través de gotitas respiratorias y rutas de contacto. La transmisión de gotitas ocurre cuando una persona está en contacto cercano (dentro de 1 metro) con alguien que tiene problemas respiratorios, síntomas como tos o estornudos y, por lo tanto, corre el riesgo de tener sus mucosas (boca y nariz) o conjuntiva (ojos) expuesta a gotitas respiratorias potencialmente infecciosas (que generalmente se consideran de ser son de entre 5-10 micrómetros -la milésima parte de un milímetro- de diámetro). La transmisión de gotas también puede ocurrir a través de fómites (superficies que se contaminan) en el entorno inmediato de la persona infectada", postuló el organismo.

En otro párrafo hace referencia específica a la polémica supuesta nueva vía de contagio: “La transmisión aérea es diferente de la transmisión de gotas, ya que se refiere a la presencia de microbios dentro de las gotas, núcleos que generalmente se consideran partículas menores a 5 micrómetros de diámetro, y que resultan de la evaporación de gotas más grandes o existen dentro de partículas de polvo. Pueden permanecer en el aire por largos períodos de tiempo y ser transmitido a otros a distancias mayores de un metro. En el contexto de COVID-19, la transmisión aérea puede ser posible en las circunstancias y entornos específicos en que los procedimientos que generan aerosoles se realizan (es decir, intubación endotraqueal, broncoscopía, succión abierta, administración de tratamiento nebulizado, ventilación manual antes de la intubación, poniendo al paciente a la posición prono, desconectando al paciente del ventilador, ventilación no invasiva de presión positiva, traqueotomía y reanimación cardiopulmonar)”. Y añade: “En el análisis de 75465 casos de COVID-19 en China, la transmisión aérea no fue reportada”.

La conclusión de la OMS es que “algunas publicaciones científicas proporcionan evidencia inicial sobre si el virus COVID-19 puede detectarse en el aire y, por lo tanto, potencialmente implican la transmisión aérea. Estos hallazgos iniciales deben interpretarse con cuidado. Una publicación reciente en el New England Journal of Medicine ha evaluado la persistencia del virus del COVID-19. En este estudio experimental se generaron aerosoles usando un nebulizador Collison de tres chorros y se alimentaron a un Tambor Goldberg en condiciones controladas de laboratorio. Esta es una máquina de alta potencia que no refleja condiciones normales de tos humana. Además, el hallazgo del virus COVID-19 en partículas de aerosol de hasta 3 horas no reflejan un entorno clínico en el que se realizan procedimientos de generación de aerosoles, es decir, este fue un procedimiento de generación de aerosol inducido experimentalmente”.

Por su parte, Eduardo López, el prestigioso infectólogo que está en la mesa chica del gobierno de Alberto Fernández, opinó: “No es fácil sacar una conclusión. Es un modelo experimental. Fíjese que las gotas caen bastante rápido, no queda ninguna en la superficie. Es cierto que cuando uno habla elimina la llamada ‘gota de Plüge’, pero no hay una confirmación. El tema es el tamaño del virus. Pero claramente la OMS, hace cuatro días, habló de un virus de 5 micrones o más, y acá dice que es menor a eso. Si queda en el aire, las corrientes lo pueden llevar. Y en lugares cerrados dice que puede persistir, pero por lo que se ve, para mi, casi todas las gotas caen. De todas formas, lo voy a seguir investigando, aunque la mayoría de los autores desechan esta forma de contagio”.

LEÉ MÁS

Analizaron estornudos y determinaron el radio de contagio

A 10 metros del virus: la cuarentena de un joven que viajó con el hombre de Centenario

Interactivo: Argentina-Brasil, la comparación del avance del coronavirus día a día