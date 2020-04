Interactivo: Argentina-Brasil, la comparación del avance del coronavirus día a día

“Los casos van a seguir aumentando. No obstante, al cortar la circulación masiva de gente por las calles, la curva ascendente podrá aplanarse y distribuirse mejor en el tiempo. No me preocupa el número total porque sé que el 80% serán leves, sino en qué lapsos se producen los brotes. Si no hacemos caso a las medidas de aislamiento, el sistema no responderá. No es un tema de Argentina por ser un país subdesarrollado o poco preparado, sino que cualquiera, en condiciones de pandemia, estalla", explicó Florencia Cahn, médica infectóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).