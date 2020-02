Matías Reser y Ezequiel Savionek son especialistas en informática. A partir de un pedido particular, se unieron a Romina del Prete, licenciada en Recursos Humanos, que practicó una evaluación de los procesos de carga y administración de las fichas diarias que hacían los trabajadores de empresas vinculadas al rubro energético.

"En compañías con 70 u 80 empleados, se demoran más de tres días en cargar en distintas planillas de Excel el horario que hacía cada trabajador y en qué turno para poder calcular el pago de horas extra, horas de viaje, viandas y otros adicionales", explicó Del Prete.

Crearon una app que baja los costos de las petroleras

Al gasto de tiempo se suman otros problemas: en algunos casos se extravían los papeles y los errores humanos en la carga generan conflictos con los empleados, que no cobran por todos los servicios prestados ese mes.

Los tres apostaron a la creación de Dotpeople, un software que permite digitalizar el proceso de carga para ahorrar tiempo y reducir los errores humanos. "El trabajador descarga una app en su celular donde detalla todas sus novedades, eso es controlado por un supervisor y se carga automática en el sistema", explicó Reser.

Como el software ya está adaptado al convenio de cada trabajador, el sistema calcula el monto que se debe pagar por cada hora extra o servicio prestado. "Lo único que no hace es la liquidación final, pero eso es supervisado por los administrativos de recursos humanos que lo pueden conjugar con el Tango u otros sistemas de gestión", aclaró Del Prete.

app-Dotcom-2.jpg Omar Novoa

Los emprendedores destacaron que el servicio tiene un costo mensual que es afrontado por las empresas, mientras que la app se descarga de forma gratuita en los celulares de los trabajadores.

El sistema es multiempresa y multiconvenio, pero la firma lo ofrece a empresas del petróleo y el gas, mientras analiza ampliarlo a otros convenios, como el de camioneros, que se mostraron interesados en la propuesta. A partir del incremento en la demanda, sumaron a un equipo de cinco desarrolladores que trabajan en la mejora continua del producto.

Sumaron capacitaciones en recursos humanos para el personal que deba adaptarse a la herramienta. A su vez, planean sumar un sistema de recibos de sueldos digitales que permiten que cada trabajador los pueda firmar y archivar en la misma app de Dotpeople.

app-Dotcom-4.jpg Omar Novoa

--> Los emprendedores dicen que la crisis les dio una chance

Matías Reser, uno los socios gerentes de la empresa local Dotcom, explicó por qué la inestabilidad económica del país no resultó un obstáculo para el desarrollo de la compañía que surgió para dar servicios a la administración de personal en la empresas. El objeto de la empresa fundada con ayuda del Centro Pyme Adeneu es, según uno de los mentores, la clave para no padecer las penurias de la crisis económica y financiera que estalló en abril de 2018 y no tiene fecha de vencimiento cierta.

Reser consideró que su compañía pudo gambetear los obstáculos de inestabilidad gracias a que su trabajo se basa en la búsqueda de soluciones que reduzcan los costos operativos de las empresas.

app-Dotcom-3.jpg Omar Novoa

El empresario especuló con que, en ese marco, la caída de la actividad petrolera resultó una gran oportunidad para que las firmas se tomaran un tiempo para reestructurarse y sumar herramientas que reduzcan sus gastos operativos. Y en la góndola estaba la herramienta creada en el Alto Valle para administrar la plantilla salarial de las empresas.

“En el mundo de la tecnología una crisis es una oportunidad, porque la tecnología busca mejorar los procesos de gestión y reducir los costos”, señaló Reser. El emprendedor, aclaró que no contaron con ningún tipo de apoyo financiero del Estado, pero recibieron un respaldo en la capacitación a través de una incubadora para emprendedores del Centro Pyme Adeneu.

A su vez, el empresario destacó las facilidades que instauró el gobierno nacional para la creación de empresas. Dotcom es una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), por lo pudieron crear la compañía en pocos días y sin trabas burocráticas.