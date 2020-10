Trends LMNeuquen Among Us Crearon una versión 3D y gratuita de Among Us Se trata de una versión no oficial de Among Us que puede ser jugada con un visor de realidad virtual.







Si no sabés qué es Among Us, seguramente habrás escuchado, al menos nombrarlo. Se trata del juego de moda que está disponible desde el 2018, pero que causa furor en esta cuarentena. Es tanta su fama, que esta app está desplazando a Fall Guys.

La cifra de fanáticos de Among Us no para de crecer. Ya son millones en todo el mundo y uno de ellos acaba de redoblar la apuesta; creó una versión 3D que además es gratuita y lo podés jugar con tus amigos, ya que es compatible con visores de realidad virtual.