Crece una toma que nació de una estafa con tierras

Se trata de una ocupación en la zona de las calles La Vid y El Sorgo, un sector que hace ocho años que se viene urbanizando con tomas y que desde el año pasado empezó a consolidarse, con familias que provienen de Paraguay.

Ayer por la tarde un grupo de familias -la mayoría con niños pequeños- se asentó en unos 30 terrenos en cercanías de otros 45 que están dentro de la toma.

El asentamiento de las familias se hizo en forma pacífica. Sin embargo, un móvil de la Comisaría Quinta de Centenario se acercó al lugar a pedido de un vecino que, al parecer, reclama ser el dueño de los terrenos en cuestión.

Sin embargo, aún no existía ninguna denuncia ni orden judicial de desalojo y tampoco las familias fueron notificadas por el Municipio de Centenario ni por el gobierno provincial, de acuerdo con la jurisdicción de esas tierras.

“Estamos aquí para evitar disturbios”, comentaron los policías ante la presencia de este diario.

María Cipres es una de las voceras de la ocupación y sostuvo que quien les vendió las tierras fue un hombre de nacionalidad paraguaya que, al parecer, ha construido varias casas y se dedicaría a la compra y venta de terrenos que, en definitiva, son fiscales.

“Estamos dividiendo la tierra que va a tomar cada familia esperando el permiso, no estamos usurpando, si no tenemos el pedido, no vamos a tomar el lugar”, aseguró la vecina a LM Neuquén.

De acuerdo con lo que aseguró Cipres, quien también exhibió un boleto de compraventa de tierra junto a otros vecinos, la mayoría de quienes ocuparon las tierras lo hizo porque no pudieron pagárselas a un intermediario paraguayo, que amenazó con desalojarlos por usurpación.

Cada terreno cuesta 40 mil pesos y una persona, D.S., de nacionalidad paraguaya vendería los lotes en cuotas de 10 mil pesos.

“Nosotros tenemos todos los papeles de que le entregamos dinero a este señor y ahora nos enteramos de que son tierras provinciales, no les pertenecen. Nos denunció por usurpación, vamos a perder nuestro lugar y nuestra plata”, dijo otro de los vecinos que se sumó al reclamo en la ocupación.

Este diario intentó dialogar con el presunto dueño del lugar, que se encontraba ayer en conflicto, pero prefirió no hacer comentarios.

Mientas tanto, la toma suma cada vez más ladrillos al amparo del Estado, que hasta ahora no ha podido llevar los servicios.

“Elevamos un pedido de ocupación y nos dijeron que las tierras son provinciales. Estamos esperando la respuesta”, dijo María Cipres, una de las voceras de la toma en el sector Nueva Esperanza

Un conflicto en tierra “de nadie”

Efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario intervinieron ayer en el conflicto de las familias en la meseta. A pesar de que había un privado, las tierras están dentro del ejido en Centenario, aunque con dominio provincial.

