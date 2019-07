La dirigente social comentó que los círculos infantiles de la asociación registraron un importante crecimiento. Auguró que, con el receso de invierno, tendrán más concurrencia porque los niños no podrán acceder al refrigerio que les dan en la escuela durante el ciclo lectivo.

“Nos pasa que se van agregando las familias. Muchas veces los chicos esperan a que terminemos de entregar la merienda para pedirnos las sobras para llevárselas a la casa, porque sucede que ahora se están salteando la cena”, contó Aballay.

Por su parte, Mary Salvo, dueña del comedor Caritas Felices, precisó que esta es la época en la que más gente se acerca a buscar un plato de comida caliente y ropa para poder abrigarse.

“Está muy difícil la mano, pero lo importante es que todavía estamos cocinando y la gente viene. Vienen alrededor de unas 200 personas, entre niños, adultos y abuelos”, sostuvo.

Para evitar que los chicos se expongan a las bajas temperaturas y la lluvia de los últimos días, Salvo preparó viandas y las repartió entre los padres. En tanto, adelantó que incorporará el desayuno cuando se termine el receso escolar.

Malnutridos

Además, señaló que creció la cantidad de gente que pasa por el barrio pidiendo alimentos. “Vienen a pedir comida porque no tienen absolutamente nada. Yo no les puedo negar eso, pero sí les aclaro que no les puedo dar mucha cantidad porque acá come mucha gente”, advirtió.

Barrios de Pie hizo un estudio en sus merenderos que concluyó que el 52 por ciento de los niños y adolescentes están malnutridos, lo que implica que tienen una alimentación pobre.

Pidieron a las autoridades que aumenten las partidas presupuestarias para poder comprar más verduras y carnes para la elaboración de comida.

El frío, el otro drama de los barrios vulnerables

Tanto Salvo como Aballay insistieron en que un gran sector de los barrios más vulnerables está sin gas y, por la falta de trabajo formal, no pueden acceder todos los días a comprar garrafas o leña para calefaccionarse. Es por eso que pidieron donaciones de ropa de invierno para tratar de suplir estas carencias.

“Hay gente que viene a buscar frazadas y ropa para poder quedarse tirados en la cama bien calentitos, porque a veces no pueden comprar ni leña”, indicó la dueña del comedor Caritas Felices.

Además, manifestó su preocupación por la gran cantidad de chicos enfermos que hay en el barrio por la exposición a las gélidas temperaturas y aseguró que muchos abuelos atraviesan la misma situación en este invierno.

“Nuestros círculos infantiles están sin gas, muchos se calefaccionan con garrafa y los chicos van igual. Quisiéramos tenerlos en un lugar calentito, pero lamentablemente no podemos”, detalló, por su parte, Aballay.

Agregó que también reciben tela, con la que confeccionan gorros y cuellitos para los más chicos.

Todo sirve para ayudar en estos sectores vulnerables, donde las bajas temperaturas dejan más expuestas sus necesidades.

Dónde y cómo se puede ayudar

Quienes puedan colaborar con el comedor Caritas Felices se tienen que acercar a Los Ciruelos 3085, Rincón del Valle, Melipal o llamar al 299154542800, mientras que para ayudar a Barrios de Pie, deben dirigirse a Larrea 595, esquina Cabral, o comunicarse al 299154090961.

