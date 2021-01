Crimen de Plottier: el imputado quedará preso en la casa de su abuela

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos por el crimen de Juan Pablo Navarrete, quien recibió un disparo en la nuca en plena calle , en el barrio Los Canales de Plottier, el martes a la madrugada. El único imputado por el crimen es Ezequiel Alejandro Sáez, apodado “Pata Cumbia”, a quien le formularon cargos por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La jueza lo dictó la prisión domiciliaria por el lapso de 4 meses, tiempo que tomará para llevar a cabo la investigación del hecho. Mientras tanto, no podrá salir de la casa de su abuela.

El imputado por el crimen salió del domicilio, se escondió detrás de un árbol y efectuó entre 3 y 4 disparos (los testimonios difieren en ese sentido). Uno de los proyectiles ingresó en el cráneo de Navarrete, provocándole una muerte instantánea.

La autopsia realizada en el cuerpo de la víctima constató que tenía una única herida, en la zona parietal derecha. El proyectil que se extrajo, en principio sería calibre 22, mismo calibre que el arma encontrada en un techo del domicilio del imputado.

Entre el material probatorio con el que cuenta el Ministerio Público Fiscal hasta el momento para esclarecer el crimen se destacan los testimonios de varios testigos, entre ellos los dos jóvenes que se encontraban con la víctima al momento del hecho. También se realizaron entrevistas video filmadas a vecinos de la cuadra, quienes contaron lo que vieron y escucharon esa madrugada.

Plottier 2.jpg Juan Pablo Navarrete fue asesinado frente a la casa del único imputado: Ezequiel "Pata Cumbia" Sáez.

Uno de los vecinos contó que estaba durmiendo y que se despertó al escuchar al menos tres detonaciones de arma de fuego. En ese momento, él y su mujer se metieron debajo de la cama por miedo a que una bala perdida les diera alcance. Después, el testigo aseguró que escuchó que una mujer gritaba: “Los nenes, los nenes”.

Otro de los entrevistados en el marco de la investigación por el crimen contó que se despertó con el ladrido del perro y escuchó a una mujer gritar y, posteriormente, una serie de disparos.

Mientras que una mujer dijo que se despertó porque su hija comenzó a llorar y escuchó entre tres y cuatro disparos. Ella fue la única que se acercó a la ventana a ver qué había ocurrido. Contó que vio a dos chicos asistiendo a una persona que estaba tirada y que uno decía: “Pata cumbia, fuiste vos. Salí, mataste a mi amigo”.

Carolina Mauri, representante del Ministerio Público Fiscal, informó que ya recolectaron material de cámaras de seguridad de la zona en la que se produjo el hecho y que están trabajando en el análisis de la información que se desprenda de ahí.

Desde el Ministerio Público Fiscal plantearon la formulación de cargos por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Desde la defensa aseguraron que creen que el hecho se produjo de una manera distinta a la narrada, pero no objetaron los cargos formulados. Tampoco realizaron ninguna observación respecto al plazo de 4 mesos solicitados para llevar a cabo la investigación.

La jueza Estefanía Sauli dio por formulados los cargos contra el imputado por el sangriendo crimen y otorgó el plazo solicitado para la investigación.

Prisión domiciliaria

Respecto a la medida de coerción, el Ministerio Público Fiscal aseguró que no pediría la prisión preventiva, basándose en la actitud adoptada por el imputado inmediatamente posterior al hecho. Sáez no hostigó ni trató de intimidar a los testigos y no existe riesgo de fuga.

Por ese motivo, la fiscal Mauri solicitó que se dicte la prisión domiciliaria del imputado y la prohibición de ejercer actos de violencia e intimidación contra los testigos, sea por redes sociales o a través de otras personas.

Desde el Ministerio Público Fiscal admitieron que hay riesgos, ya que conoce a los testigos e incluso sabe dónde vive cada uno de ellos. Sin embargo, creen que estos riesgos pueden neutralizarse a través de la prisión domiciliaria, la cual podría ser revocada si Sáez incumpliera alguna de las pautas de conductas impuestas.

Pero el domicilio en el que deberá estar el imputado no será el mismo en el que vivía, donde se produjo el asesinato, sino en la casa de su abuela, ubicada en otra zona de Plottier.