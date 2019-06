Crisafulli: "El diálogo con Quiroga llegó a un punto muerto"

"La jueza afirma lo que siempre sostuvimos, que no se puede iniciar una obra, de la que encima se desconoce los estudios ambientales, sobre tierras que no son propiedad del municipio, y para las que no se hicieron negociaciones con los dueños que en este caso es la UNCo", afirmó el rector.

Además, Crisafulli destacó que la Justicia reconoció que fue la comuna la que abandonó la mesa de dialogo abierta el año pasado, y responsabilizó al intendente de esa decisión.

AM conferencia UNCO Av de los rios (4).jpg Agustín Martínez

"El dialogo con Quiroga llegó a un punto muerto y las negociaciones con el municipio podrán llevarse adelante después del 10 de diciembre cuando haya un nuevo gobierno municipal", lanzó el rector, quien agregó: "Nosotros tenemos la agenda abierta, sabemos que si no se ha podido avanzar con el Municipio fue por una decisión personal del intendente Quiroga".

El año pasado representantes de la UNCo y de la comuna habían iniciado una mesa técnica para resolver varios litigios por tierras, aunque de un día para otro se cerró.

Crisafulli explicó que su reclamo es el de estudiar el tema para la apertura de la Avenida de los Ríos y que el Municipio respete que esas tierras son propiedad de la Universidad. En este sentido se refirió a su relación con el candidato a intendente por Somos Neuquén, Marcelo Bermúdez y dijo que es "diferente" al del actual jefe comunal.

"Bermúdez siempre manifestó la voluntad desde su espacio político de tener una relación adecuada y madura con la Universidad. Como también siempre fue nuestro interés", aseguró.

Por su parte, el candidato a reemplazar a Quiroga aseguró hoy en declaraciones a LU5 que ese conflicto lo van a solucionar como lo hicieron en el Paseo de la Costa.

"Vamos a trabajar con la universidad, ya estuve reunido con Crisafulli, sabe cuál es mi espíritu para resolver este tipo de problemas, e incluso sé que tiene intenciones de abrir otras calles que sirven para la circulación de todos", adelantó Bermúdez.

LEÉ MÁS

La Justicia le dio la razón a la UNCo en la disputa por las tierras de la Avenida de los Ríos

Pechi explicó a una jueza la obra de la Avenida de los Ríos