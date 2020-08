Crisis: el Huemul no soportó el parate económico

Si bien el nombre está asociado con el de un tradicional hotel que funcionó durante décadas en la calle Santa Fe, a metros del hospital Castro Rendón, no tiene nada que ver con este emprendimiento que llevaba 16 años, según confirmó su propietario Domingo Arias. “Aquel hotel no tiene nada que ver con nosotros. Son dos cosas totalmente distintas”, aclaró el dueño a LM Neuquén .

Arias dijo que fue muy difícil mantener el negocio frente al parate por la pandemia, ya que durante los últimos meses no tuvieron un solo huésped y las deudas se iban acumulando. “Uno se cansa de tanto tirar el carro; nosotros no tuvimos acompañamiento de nada”, aseguró. Indicó que recibieron los ATP para pagar los sueldos al personal en el primer mes, pero que después se tuvieron que “hacer cargo de la gente”.

AM-cierre-Hotel-Huemul-(1).jpg Agustín Martínez

En el hotel trabajaban siete personas junto con su esposa. Con cuatro de los empleados ya arregló el pago para la desvinculación; con el resto sigue negociando.

Arias dijo que en un momento pensó la posibilidad de reabrirlo cuando pasara la pandemia, aunque reconoció que esto “puede seguir para largo”. “Yo soy muy optimista desde que me levanto hasta que me acuesto, pero no le veo una pronta solución a esto”, indicó.

Lo mejor era cerrarlo y ver qué pasa más adelante. No creo que podamos reabrirlo porque el alma del hotel era mi esposa y ella no tiene ganas de seguir Lo mejor era cerrarlo y ver qué pasa más adelante. No creo que podamos reabrirlo porque el alma del hotel era mi esposa y ella no tiene ganas de seguir

La crisis sigue golpeando con fuerza a todo el sector hotelero de la provincia y la situación es muy crítica para muchos empresarios, según reconoció el titular de la Asociación Hotelera Gastronómica de Neuquén, Gustavo Amman.

AM-cierre-Hotel-Huemul-(2).jpg Agustín Martínez

El dirigente indicó que al menos tres hostels también cerraron sus puertas debido a la inactividad y que la lista podría ampliarse si se mantiene este contexto de crisis. “La mayoría está aguantando como puede, pero se sigue endeudando; la gastronomía tiene más salida, pero la hotelería está parada”, indicó Amman.

Dijo, además, que el sector está sosteniendo el 25% de los sueldos del personal y que los impuestos que se adeudan se van acumulando, igual que los créditos y los servicios públicos. “¿Cómo hacemos para pagarlos si no tenemos ingresos?”, se preguntó.

1,7% de ocupación Es lo que tuvieron 25 hoteles ubicados en la zona de la confluencia, de acuerdo con un relevamiento realizado la semana pasada por la Asociación Hotelera Gastronómica de Neuquén.