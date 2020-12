Cristian Castro creará línea de mamaderas para adultos

“Estoy queriendo hacer una marca de memas para adultos, te juro que es buena idea. Me la dio una amiga y está bastante buena (…) La gente siempre se burla, pero no hay problema. Yo sigo siendo chico, no me gusta crecer. Nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria”, relató Cristian Castro.