Cristiano Ronaldo aterroriza a sus compañeros

Por ejemplo, Patrice Evra (excompañeros en el Manchester United), dijo en una entrevista que, si a alguien Cristiano Ronaldo lo invitaba a su casa, no fuera porque tendría que entrenar. “Le recomendaría a cualquiera que cuando Cristiano te invite a su casa, no vayas, solo di que no porque este tipo, es una máquina, no quiere dejar de entrenar”.

Por su parte, el excompañero en la Juventus y ahora compañero de Messi en Barcelona, Arthur Melo, define a Cristiano Ronaldo como un animal. “entrena como un animal, no sabe cuándo descansar y te anima a darlo todo. Él siempre me dice qué comer, sin dejar nada al azar".

CRISTIANO MESSI DIBUJO.jpg Cristiano Ronaldo y Messi, los dos mejores de todos los tiempos.

Messi, el otro mejor de todos los tiempos, ha dicho en entrevistas que le gusta ver a los mejores jugadores de las diferentes disciplinas, y en el fútbol, el argentino se divierte viendo a Cristiano Ronaldo saltando a las canchas. En el Real Madrid, Sergio Ramos hizo referencia al portugués cuando éste decidió poner su brújula en Italia. “Claro que nos hará falta un tipo que está acostumbrado a meter mínimo 50 goles por temporada. Por algo dejó números en el club que creo nadie superará en muchas décadas”.

Es así como algunos colegas del portugués lo definen al momento de describir lo que hace especial a Cristiano Ronaldo. No es solamente el talento y la voracidad goleadora que tiene, sino también esa entrega u disciplina por cuidar su condición física para mantenerse fuera de lesiones y siempre al máximo en cada partid, considerando que tiene 35 pero juega como si tuviera 25 años.