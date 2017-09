"Si en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a ser ningún obstáculo, al contrario. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el peronismo, en un frente amplio, pueda ofrecerle a la ciudadanía algo mejor de lo que hoy está teniendo", remarcó en una extenso reportaje que brindó al portal Infobae.

Por otra parte, volvió a defender su decisión de bloquear una interna con Randazzo por el PJ y armar un frente nuevo por afuera, ya que a su entender "no tenía sentido estar discutiendo la interna del peronismo" cuando están a la vista las consecuencias sociales y económicas de la política gubernamental.

En otro orden, la jefa del kirchnerismo opinó que en la Argentina "no hay Estado de Derecho", aunque aclaró que no está de acuerdo con catalogar al Gobierno de Mauricio Macri como una dictadura.

"Acá no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay. Acá tampoco. Tenemos hace 42 días un desaparecido y nadie ha dicho absolutamente nada, nadie se hace cargo de nada. Acá el presidente (Mauricio Macri) sale por los medios diciendo que la procuradora (Alejandra Gils Carbó) tiene que renunciar. Sale diciendo que los jueces que no fallan como él quiere se tienen que ir. Secuestran el juramento de un senador de la oposición (en el Consejo de la Magistratura)", argumentó.

La expresidenta se molestó ante la pregunta de si consideraba que en Venezuela está en funciones una dictadura y, si bien reconoció que en ese país está en riesgo el "Estado de Derecho" a partir del "estado de división y de fractura" social, pidió que se tenga el mismo parámetro para analizar la realidad de la Argentina gobernada por Cambiemos.

Aclaró que no comparte la consigna repetida por parte de la militancia que compara al macrismo con la dictadura ("Macri basura, vos sos la dictadura"), pero insistió en que el Estado de Derecho "está severamente cuestionado" por conductas del Gobierno y por una Justicia a la que definió como "no confiable".