Y añade: “Es más, ya había imaginado cómo hacerlo: me sacaba la banda y, junto al bastón, los depositaba suavemente sobre el estrado de la presidencia de la Asamblea, lo saludaba y me retiraba”. Según Cristina, “todo Cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Macri porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la ‘yegua’, la soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendición”.

Además, la ex mandataria cuestiona a Macri por un detalle: “Otra pregunta que todavía me sigo haciendo es por qué no juró por la Patria.”. Y también por su “negativa evidente a hacer la señal de la cruz antes del amén”. “Cuando se me viene a la cabeza la imagen de Macri dando manotazos al aire para evitar persignarse, no puedo parar de reírme. ¿Sabrá hacerlo? Raro, todo muy raro”, ironiza.

En el primer capítulo, que se titula igual que el libro, Cristina revela que la carta original que José de San Martín le escribió a Bernardo O’Higgins y que fue hallada durante un allanamiento judicial en una de sus propiedades de Santa Cruz fue un regalo del presidente ruso Vladimir Putín.

En otro tramo, Cristina habla de cómo fue su vida a lo largo del 2016, primer año alejado de la función pública en décadas y meses antes de lanzarse nuevamente como senadora. “Durante el año leí mucho, me puse al día con películas y series que tenía pendientes. Mi preferida, sin lugar a dudas, Game of Thrones”, dice, y remarca su fascinación con Netflix, plataforma a la que califica como “una suerte de videoteca inagotable y fantástica”.