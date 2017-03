El juez Claudio Bonadío considera que la ex presidenta debe rendir cuentas.

El juez Claudio Bonadío considera que la ex presidenta debe rendir cuentas.

Capital Federal

Cristina Kirchner quedó más cerca de enfrentar su primer juicio oral. El juez federal Claudio Bonadío cerró la instrucción en la causa por la venta de dólares a futuro.

El magistrado consideró que la ex presidenta, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros, fueron coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Ese delito está previsto en el artículo 173, inciso 7°, del Código Penal, que fija penas de dos a seis años de prisión a quien “cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”.

La ex jefa del Estado está acusada de ordenar la venta de dólares a futuro a un precio menor que en el mercado, lo que provocó un perjuicio económico al Estado por 54 mil millones de pesos. “Los hechos resultan claros, precisos y circunstanciados”, sostuvo Bonadío al repasar el dictamen acusatorio del fiscal federal de caso, Eduardo Taiano. El juez sostuvo que “existen los presupuestos que justifican la realización de un juicio” y criticó a las defensas que se opusieron, en planteos que desestimó.

“Los escritos de las defensas que se opusieron al juicio no lograron conmover los argumentos”, argumentó. Bonadío consideró cerrada la instrucción de la causa y remitió el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal para que sortee el tribunal que llevará adelante el proceso.

Como resultado neto de las operaciones a futuro, se señaló que la pérdida para el Banco Central fue de $54.921.788.702,40 y que “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución”.



Complicados

Kicillof y los otros procesados

El juez también envió a juicio a los otros 14 procesados en esa causa: Axel Kicillof, Alejandro Vanoli, Flavia Madorrán, Bárbara Domato Conti, Alejandro Formento, Juan Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán Feldman, Pedro Biscay, Sebastián Aguilera, Miguel Pesce, Guillermo Pavan, David Jacoby y Cristian Girard.