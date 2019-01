Cristina no le podría ganar a Cambiemos

En el caso de Cristina, baja de 24 a 22% en las preferencias pero amplía la diferencia con Macri de dos a siete puntos. A la ex presidenta le suman siete puntos entre Axel Kicillof y Agustín Rossi por lo que Unidad Ciudadana alcanza el 29%, seis menos que Cambiemos.

En el caso del peronismo de centro, Sergio Massa se consolida como el mejor perfilado. El tigrense se mantiene en el 12%, el doble que Juan Manuel Urtubey que muestra un leve crecimiento en los últimos dos meses. Sumados a Miguel Ángel Pichetto, los candidatos de “Alternativa Federal” suman el 19%, todavía lejos del kirchnerismo como para ingresar a un hipotético ballotage.

Una salvedad es que la encuesta no tiene en cuenta a Roberto Lavagna como candidato, una figura que recientemente se sumó a la lista de los aspirantes del peronismo de centro. El ex ministro sí aparece en la valoración espontánea de los consultados, con un 1%. Después de analizar algunas encuestas Lavagna habría empezado a enviar señales de que no competirá en las elecciones.