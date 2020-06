Críticas a Piñera por romper el protocolo de Covid-19 para asistir a un funeral

Lo más polémico fue que el mismo Piñera solicitóa apertura del ataúd, que debe permanecer sellado por protocolo sanitario.

En las imágenes se ve que algunos de los asistentes no respetan tampoco la distancia física y se retiran la mascarilla para recibir la comunión.

Bernardino Piñera vivía en un hogar de ancianos y se había contagiado de coronavirus en mayo. De acuerdo a las autoridades de Salud, ya había superado la enfermedad al momento de morir. Sin embargo, Piñera afirmó en su discurso en el funeral que su tío murió por coronavirus. "No es casualidad que haya muerto en el día del padre (celebrado el domingo en Chile) y víctima de una enfermedad que ha causado tanto dolor y sufrimiento a las familias chilenas", señaló el jefe de Estado.

Consultada por la prensa, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, afirmó que el funeral se ajustó "100% al protocolo" establecido, al asistir 18 miembros de la familia. Daza también explicó que el ataúd se abrió, porque contaba con un vidrio "absolutamente sellado".

Embed

El protocolo de las autoridades por la covid-19 permite un máximo de 20 personas y que el ataúd permanezca sellado, además de reglas de distanciamiento físico de un metro entre los asistentes.

La semana pasada, Chile endureció las sanciones para quienes no respeten la cuarentena -con penas de hasta cinco años de cárcel- en un intento desesperado por contener el avance de los contagios de coronavirus, que el lunes superaron los 246.000 y más de 7.000 fallecidos si se consideran los casos "probables".

Hace unos días Piñera reconoció que no actuó " tan bien" ante la pandemia de covid-19. "Probablemente no lo hemos hecho tan bien en trazabilidad y aislamiento. En identificar rápidamente a los contactos estrechos y aislarlos rápidamente si no tenían las condiciones de hacerlo.", dijo.

LEÉ MÁS

Datos sobre muertos hacen que Piñera eche a ministro

Chile entró en el top 10 de países de casos de coronavirus

Chile: el detrás de escena del escandaloso conteo de casos