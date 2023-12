Cuál es la mentira que Charlotte Caniggia le dice a su novio para que le haga regalos

CHARLOTTE CANIGGIA.mp4 Charlotte Caniggia reveló los trucos que utiliza para que su novio, Roberto Storino, le compre regalos del freeshop.

Con su conocida curiosidad, y sabiendo que las previas de la hija de Mariana Nannis le gustan al público del bailando, el conductor buscó conocer más detalles de la intimidad de la pareja. "¿Qué regalos te gusta que te hagan?", le preguntó a la hermana de Alex Caniggia.

El truco de Charlotte Caniggia para conseguir regalos del freeshop

"Los perfumes me encantan. Las carteras, ropita”, dijo Charlotte. Y reveló cómo hace para que su novio le haga regalos: “Yo me hago la bolu... cuando vamos al freeshop, elijo un montón de cosas y le digo: 'Amor no tengo, ¿no me lo pagás y después yo te lo devuelvo?' Y él me dice que sí y me lo paga".

"Es un divino Rober", respondió Marcelo, que enseguida notó un gesto negativo de Storino. Cuando le preguntó el por qué de esa expresión, el novio de Charlotte expresó "siempre es lo mismo, es de lo único que se olvida", cerró Roberto haciendo reír a todos