La novia de Claudio Paul Caniggia explotó y contó toda la verdad sobre Mariana Nannis

Sofía Bonelli salió al cruce contra el abogado de la ex esposa del ex futbolista y lo defendió de todas las acusaciones que hay en su contra.

Sofía Bonelli , la actual pareja de Claudio Paul Caniggia , se cruzó con el abogado de Mariana Nannis, Carlos Broitman, en plena comunicación telefónica con El Diario de Mariana y defendió al ex futbolista de las graves acusaciones que la mediática hizo en su contra en todo este tiempo.

Luego, continuó: “Cómo no voy a salir a contestar todas las barbaridades que está diciendo este señor. Además, es terrible trucho este tipo, es una persona que defiende a mafiosos, sos un desastre Carlos Broitman”.

“Tenes ensobrado al fiscal de la causa, no pudieron peritar ningún teléfono, tenés todas fotos truchas de tratamientos estéticos que se hizo ella en una clínica y tengo todo el historial médico. Dejá de mentir”, lanzó muy filosa. Claramente, salió a defender como nadie al Pájaro Caniggia.

Sofía Bonelli defendió a Claudio Paul Caniggia y le dio con todo a su ex

Nuevo capítulo dentro de la conflictiva vida de la familia Caniggia. Ahora, elevaron a juicio oral la causa por abuso sexual que Mariana Nannis inició en contra de Claudio Paul Caniggia. En este contexto, Sofía Bonelli, actual pareja del ex jugador salió al cruce.

“No dejan peritar los teléfonos de ella, de todas las testigos hay una sola”, empezó defendiendo a su novio en el Diario de Mariana, el programa de América TV.

“Porque las otras dos no pasan las pericias psiquiátricas. Y sus ex amigas, están todas defendiendo a Claudio Paul, porque no pueden creer las barbaridades que están diciendo. Todo para sacarle plata a Caniggia”, dijo Bonelli a DDM.

Veremos cuál será el próximo capítulo de una de las familias más escandalosas del mundo mediático de la Argentina.