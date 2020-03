Cuál es la repercusión del paro de ATEN en la Capital

Desde el gremio indicaron que una situación similar se vive en el interior, sobre todo porque, además de la adhesión de la medida de fuerza, “hay más de 70 escuelas en toda la provincia que no están en condiciones de empezar el ciclo lectivo, muchas de ellas por una cuestión de infraestructura de obras no terminadas, por ampliaciones o falta de acondicionamiento”.

En tanto el gobernador Omar Gutíerrez, junto con la ministra de Educación Cristina Storioni, lleva a cabo el acto del inicio del ciclo lectivo en el nuevo edificio de la EPET 21 de San Martín de los Andes.

Recorrida por las escuelas

“En el inicio de clases estamos con dos situaciones, una es la medida de fuerza a la adhirieron los docentes y la otra es que estamos complicados con el mobiliario de mesas y sillas. El año pasado se solicitaron 100 sillas y nos llegaron 20 y todavía esperamos las mesas”, dijo a LMN la directora de la escuela 125, Telma Rozar.

Aseguró que tienen varias aulas vacías y que aguardan que, en el transcurso del período de medida de fuerza, les lleven el mobiliario para empezar el miércoles el ciclo lectivo como está previsto.

“Afecta al tercer ciclo, pero también necesitamos para los más chicos, para la sala de música y la de maestros. En un principio no sabemos dónde sentaremos a los chicos”, agregó la directora del colegio que cuenta con una matrícula de 600 alumnos.

En la escuela N° 2 la adhesión era total al igual que la escuela 183 del radio céntrico. Este último establecimiento está en condiciones de empezar el ciclo lectivo, aunque la preocupación pasa porque se repare la caldera, para evitar tener problemas de cara al otoño.

En el Colegio San Martín, tanto en el nivel primario como medio, el acatamiento en el primero día del paro de 48 horas es total. Aunque la preocupación desde la dirección del nivel medio pasa por las falencias en cuanto a la infraestructura.

“El 80% del sistema de gas está clausurado por Camuzzi, no tenemos cubiertos los reemplazos de los auxiliares de servicio. El 80 % de los calefactores del segundo y tercer piso más una caldera que tenemos en el gimnasio está clausurada”, dijo a LMN la directora del Colegio San Martín, Sandra Sepúlveda.

Pero lo que más le preocupa a la directora es la falta de entrega de parte del Consejo Provincial de Educación (CPE) del informe sobre el estado del edificio en la zona de las escaleras. “Sobre las grietas que están en la escalera todavía no se ha entregado un informe de Obras Públicas. Dicen que lo hicieron, pero no me lo entregaron. Es preocupante", agregó la directora.

