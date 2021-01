¿Cuáles fueron los libros que leyeron los neuquinos en el 2020?

Los últimos libros publicados por Claudia Piñeiro, Mariana Enriquez, Camila Sosa Villada y Selva Almada fueron algunos de los más leídos por los lectores y lectoras neuquinas durante el 2020 . En un año signado por el confinamiento a raíz de la pandemia de coronavirus, hubo más tiempo para disfrutar de la lectura no sólo de libros que salieron en el 2020 sino también de aquellos que por diversas razones habíamos dejado para un mejor momento. Fueron más de cien los lectores y lectoras que respondieron a la consulta realizada por LMNeuquén a través de las redes sociales para conocer cuáles habían sido los mejores libros que leyeron durante este año.

Si bien fue editada en 2007, la novela Elena sabe de Claudia Piñeiro como la más reciente, Catedrales , fueron de las más elogiadas por los lectores. Acaso la obtención del prestigioso Premio Herralde en España hizo que muchos lectores se inclinaran por la novela de terror Nuestra parte de noche de Mariana Enriquez y continuarán la lectura con otra de sus obras como Las cosas que perdimos en el fuego que reúne doce cuentos de terror. “Aunque todavía no lo he terminado, ‘Nuestra parte de la noche’ es uno de los mejores libros que leí este año”, expresó una lectora.

La tercera novela de la escritora entrerriana Selva Almada, No es un río, fue otro de los libros más leídos durante este año.

La excelente prosa del escritor cubano Leonardo Padura también fue disfrutada por los lectores neuquinos. El hombre que amaba a los perros, una fascinante indagación histórica en forma de novela sobre uno de los asesinos más conocidos de la historia, Ramón Mercader, el asesino del revolucionario ruso León Trotsky; La transparencia del tiempo y La neblina del ayer, en los cuales aparece el detective Mario Conde, protagonista de varias obras del autor cubano, fueron tres de sus libros más leídos.

padura.jpeg "El hombre que amaba a los perros", uno de los libros más leídos del cubano Leonardo Padura.

Consagrado como uno de los más destacados escritores franceses por La delicadeza, David Foenkinos estuvo entre las predilecciones de los lectores neuquinos, esta vez con su libro Hacia la belleza.

También se destacó El Cordobazo de las mujeres de la periodista y fotógrafa Bibiana Fulchieri, en el que reúne el testimonio de veinte protagonistas que narran cómo vivieron y qué les sucedió a partir de ese acontecimiento sociopolítico de 1969, que contribuyó a la caída de la dictadura de Juan Carlos Onganía.

Entre autores y autoras consagradas, se leyeron obras de escritores regionales como el caso de El vientre del lobo, un libro de poemas de Melisa Mauriño; Todos tus huesos apuntan al cielo, una novela editada en ebook de Ricardo Costa; la obra de teatro Moreno de Alejandro Flynn; Nadar en lo hondo un poemario del escritor de San Martín de los Andes, Rafael Urretabizkaya; Shibolet el décimo poemario de Diego Roel, y La luz en el nogal de Cristina Venturini.

urrebatabiskaya.jpg Entre los regionales, Rafael Urretabizkaya es uno de los más leídos.

Algunos lectores y lectoras volvieron a los clásicos, entre ellos “Hamlet” de Shakespeare, “Un cuarto propio” de Virginia Wolff; “El hombre duplicado” de Ray Bradbury; “La vuelta al día en ochenta mundos” de Julio Cortázar; “Contra el fascismo” de Umberto Eco, “El sueño de una cosa” del italiano Pier Paolo Pasolini.

Tras el éxito de la serie televisiva basada en su célebre novela “El cuento de la criada”, Margaret Atwood se convirtió en una de las autoras más leídas entre las lectoras neuquinas quienes leyeron la reedición de Penélope y las doce criadas, que desmonta la construcción patriarcal del poema épico griego, y especialmente Los testamentos la novela que es la segunda parte de “El cuento de la criada”.

Manual para mujeres de la limpieza de Lucia Berlin fue otro de los títulos más elegidos a la hora de sumergirse en su lectura durante este tiempo de pandemia. Un libro que es una selección póstuma de los mejores relatos de esta escritora norteamericana, fallecida en 2004, que se convirtió en un fenómeno literario.

Los temas políticos no estuvieron ajenos al interés de los lectores y lectoras, con libros como Néstor, el hombre que cambió todo del publicista y productor de cine y televisión Jorge "Topo" Devoto; Aramburu de la periodista María O’Donnell, que reconstruye el crimen político que dividió al país y dio origen a Montoneros en los años ’70; Hermano de Santiago O’Donnell, una investigación periodística sobre la trama de poder y negocios contada por el hermano menor del ex presidente Mauricio Macri; Vaca muerta de Alejandro Bercovich y Alejandro Rebossio, un libro de no ficción sobre el sueño del boom petrolero argentino.