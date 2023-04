¿Cuánto sale la recarga de garrafas y cómo viene la demanda?

Recarga de garrafas02.jpg Anahí Cardena

"En mayo pica más en punta y a partir de ahí, podemos llegar a vender unas 3000 garrafas diarias. En ese negocio no se stockea mucho, lo que entra sale. Por eso a veces hay colas o te quedas sin gas", agregó el referente de la empresa que trabaja con YPF Gas, situada en la colectora de la Ruta 22, 200 metros de la rotonda en Cipolletti.

Allí lo que más salida tiene son las garrafas de 10 kilos por 1.595 pesos. "Es el precio del programa Hogar, regulado por la Secretaría de Energía", señaló Villagrán.

"Una garrafa te puede durar entre 15 y 30 días, depende cómo la uses. Se puede conectar a cocinas, estufas chicas, pantallas, calentadores. Si tenés un consumo más fuerte con termotanque, horno o todo en conjunto con un calefactor de 3000 calorías, ya tenés que pasar a un tubo de 45 kilos de propano. Este gas que no tiene precio establecido por Nación está liberado al valor dólar", dijo y agregó que en Algas el precio en mostrador es de 12 mil pesos.

Desde el Parque Industrial de Plottier, Alicia de Distribuidora oficial de YPF Gas contó que allí la recarga de garrafas de 10 kilos sale 1.571 pesos, mientras que las de 15 kilos, cuestan 2.356 pesos.

"La demanda depende mucho del clima. En estos días en los que las temperaturas bajaron ya se siente que viene más gente a comprar. La garrafa en un producto que se consume mucho, más allá del precio, porque es de primera necesidad. Desde noviembre del año pasado a la fecha, cada 1° de mes el gobierno marca un nuevo precio, lo va aumentando todos los meses. En el invierno obviamente hay mucha demanda. Nuestros principales clientes son los hogares y comercios distribuidores de otras localidades del interior de la provincia de Neuquén", agregó.

"El tubo de 45 kilos de propano sale 13 mil pesos. Acá se vende tanto butano como propano, pero la garrafa de 10 kilos es más social porque tiene el precio subsidiado", remarcó haciendo alusión a la iniciativa que garantiza el acceso para hogares de menores ingresos y entidades de bien público otorgando un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía

Angustia e incertidumbre en Gas Areco

Desde Gas Areco, Alfredo Sánchez contó el tarifario actual en el punto de venta situado en Mosconi y Masaro es de 1500 pesos para la garrafa de 10 kilos, 2200 pesos la de 15 kilos y 12 mil pesos el tubo de 45 kilos de gas propano.

"Ahora está remontando la demanda por el frío, pero nosotros no tenemos gas, la empresa no nos manda. Dependemos de Buenos Aires y no nos mandan hace un mes ya. Estamos pasando por una situación muy difícil. Estamos perdiendo toda la clientela, estamos desabasteciendo de gas a la región y está llegando el invierno. En esa época solemos despachar entre 800 y 1200 garrafas por día. En el verano, serán unas 500", contextualizó el gerente de la sucursal neuquina, que abre las puertas todos los días pero sin poder realizar la actividad.

"Hace dos meses que no cobramos el sueldo. Yo pregunto si van a seguir o no, pero no nos dicen nada. Quiero saber porque tengo seis personas a cargo y porque si esto no continúa tenemos que salir a buscar trabajo. La persona con menos antigüedad tiene 20 años acá adentro. Venimos todos los días, cumplimos horario y luego queda la guardia de seguridad que tampoco cobra. No sé hasta cuándo van a seguir", postuló con preocupación.

Envases: escasez y estafas

Tanto el referentes de Algas como la vendedora de la distribuidora del Parque Industrial de Plottier coincidieron al observar escasez de envases y estafas en la venta en internet.

"Por el momento nosotros no tenemos envases para la venta. Nos dedicamos solo a la recarga. Y sí, hay un faltante. Algunas viviendas cuentan con una o dos garrafas, la mayoría tiene dos. Quienes tiene cuatro o cinco vienen y recargan el stock completo para tenerlo en su casa; no por una cuestión de precio, sino de consumo, de contar con el recurso", dijo Alicia y agregó que ante la situación de escasez algunos compran garrafas usadas en internet, comercios o a gente que ya no las precisa porque les llegó el servicio de red.

"Hay mucha demanda de envase, circula mucho por las redes sociales a muy bajo precio, pero después te encontrar que tenían fallas o que no lo podemos recibir porque está vencido", indicó.

"Nosotros nos manejamos con la modalidad de caución que tiene un valor de 25 mil pesos. Por lo general, los envases nunca vuelven, rotan por todos lados. Los venden en internet y hay mucha estafa dando vuelta. Hay varios perfiles de Facebook denunciados que piden 12 mil pesos. Le depositan el dinero y luego andá a buscarlos", manifestó el referente de Algas.

Medidas de seguridad

A la hora de hablar de las precauciones que tienen que tomar quienes utilizan garrafas, tanto el gerente de Algas como la de la distribuidora de Plottier, remarcaron que es importante que el artefacto no debe estar en la vivienda. "Hay gente que la tiene adentro de su casa, de su casilla. Por supuesto que las condiciones de vida no son las mismas para todas las personas, pero la garrafa tiene que estar afuera por si hay alguna pérdida de gas", sostuvo Alicia.

"Tienen que ser conectadas con un caño regulador que reduce la presión de la garrafa hacia el artefacto para que la salida sea plana", sumó, por su parte, Villagrán.

"Todas las garrafas tienen indicaciones de seguridad y un sello a la vista con una fecha que tiene que estar vigente. Eso nos indica que la prueba hidraulica que se le realiza al envase está habilitada. Si la fecha venció, YPF Gas no va a realizar la recarga por una cuestión de seguridad", explicó Alicia, dando cuenta de la modalidad que también rige en Algas, al trabajar con YPF.

"Lo otro que hay que controlar es que el color del fuego sea azul. Una llama color amarillo indica que hay un artefacto que no está haciendo bien la combustión, lo que puede generar el dióxido de carbono, conocido por los accidentes que escuchamos todos los años", subrayó Alicia.