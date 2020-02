¿Cuánto se cumple la ley de agua gratis en los restaurantes?

Miryam Zurita, directora provincial de Protección al Consumidor, explicó a LM Neuquén que se realizaron inspecciones en más de 60 locales gastronómicos de Neuquén capital y Cutral Co. Allí, se determinó que apenas siete comercios no cumplían con la ley provincial 3064, conocida como de la jarra de agua, ya que no contaban con el cartel que invita a los clientes a solicitar agua potable de manera gratuita.