Cuarentena en el paraíso: Una pareja que estaba de luna de miel quedó atrapada en el paraíso

Los De Freitas llegaron a Maldivas el 22 de marzo y se suponía que regresarían a casa el siguiente fin de semana. Debido a las crecientes restricciones de viaje en varios países, la pareja se aseguró de consultar con su agente de viajes antes de embarcarse, según le contaron a The New York Times. En ese momento, no se habían anunciado restricciones para su itinerario y su agente les dijo que a todos los ciudadanos sudafricanos se les permitiría regresar a sus hogares ante cualquier eventualidad. Sin embargo, ese no fue el caso y los De Freitas ahora están atrapados en Maldivas.