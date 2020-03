Cuarentena: ¿hay que sacarse el calzado y la ropa al volver del trabajo?

"No hay una evidencia clara del contagio en esta convivencia ‘mixta’. Sí del contagio entre la persona con coronavirus y sus contactos estrechos. Y eso se da, como es sabido, de persona a persona a través de la tos o el estornudo y las manos en contacto con la cantidad necesaria del virus. Por eso, ante la duda, hay que manejarse con lo que sabe la infectología y, también, con sentido común. Es muy poco probable que el virus quede en los zapatos y que luego desde la suela infecten a una persona en tu casa", dice Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Sí es mejor que entren a casa y se laven las manos inmediatamente, antes que el alcohol en gel, "que es un complemento", y que luego se lave la manija de la puerta de ingreso.

¿Deben poner la ropa en una bolsa y lavarla inmediatamente? "No se puede descartar toda medida de higiene. Si quieren hacerlo, háganlo, pero es poco probable que al volver del trabajo (excepto los trabajadores de Salud o médicos que tengan contacto directo con los infectados) se tenga en la ropa cantidades de virus infeccioso con la capacidad de entrar en contacto con la mucosa de una persona", finliza el especialista.

La persona que sale recurrentemente por estar exceptuada debe tener sus propios cubiertos, no importa que se lave la vajilla. Es mejor identificarlos para que otros no los usen. También que tenga su propio jabón y que no comparta la toalla de mano o de ducha con un familiar en el grupo de riesgo.

Cubiertos, jabón y toallas propios

