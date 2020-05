En el conglomerado de Neuquén, Plottier y Centenario, ayer comenzó la venta de comercios minoristas con retiro en puerta o "take away", mientras que los salones de estética empezaron a recibir clientes con turnos reducidos. En el sector gastronómico, desde el miércoles pasado pueden entregar comida en el local y el delivery se extendió hasta las 22.

Para los dueños de los restaurantes, la posibilidad de que sus clientes pasen a buscar las viandas implicó una mejora en las ventas. Como explicó el gerente de Casi Rodríguez, Tomás González, "permite que la persona que va a la farmacia o el súper haga el pedido y lo busque a la vuelta o bien el que terminó sus trámites y no le quedó tiempo para cocinar llame y venga a llevarse su plato".

"También nos benefició que en estos días sea época de cobro, porque la gente tiene liquidez y compra", razonó.

Indicó que ellos salvaron parte de abril con el delivery, "pero lo que mueve la gastronomía es la gente en la calle, al menos en Neuquén, por eso hoy estamos mejor y vamos a tener más actividad desde el lunes que viene, cuando otros comercios abran sus ventas en local".

En las peluquerías y estéticas, arrancaron la semana con turnos completos, tras dos meses de demanda contenida. Eso generó optimismo, si bien se deben cumplir protocolos muy estrictos. "Los clientes responden un cuestionario sanitario que firman después al ingresar al turno, como declaración jurada, y el profesional atiende con cofia, guantes, barbijo y capa descartable", detalló la estilista Silvia Argañaras.

En los salones más grandes, los peluqueros se rotan y, el día que les toca ir, reciben menos clientes porque hay que desinfectar todo entre un turno y otro. Argañaras le dijo a este diario que la mayor demanda de esta semana "fueron los cortes de pelo, porque por ahí muchos trataron de teñirse en casa, pero con las tijeras es otra cosa".

Remarcó que la reapertura llegó como un salvavidas cuando tenían el agua al cuello "y si bien no va a ser lo mismo que antes, por suerte volvimos". Contó que en su salón son cinco peluqueros, con un cronograma de dos días cada uno, "más una sexta persona que hace manos y aún no puede trabajar".

Los comerciantes más complicados, por ahora, siguen siendo quienes se dedican a rubros que acapararon las grandes cadenas de supermercados, como bazar, indumentaria y mueblerías.

Joaquín, gerente de Muebles Díaz, lamentó que el take away "no nos alcanza si los supermercados abren desde la mañana, acá recién empezás a atender a las 14, y encima ellos pueden hacer cobranzas y atender en el local sin problemas".

"No tenemos igualdad de condiciones, como dijo la gente de Ferracioli hace unos días, aunque pagamos los mismos impuestos. Es una competencia desleal que va a llevar a varios al cierre", reclamó.

Consideró que abril fue el peor mes en los 52 años que lleva el negocio. "Nos tocó ver que clientas de toda la vida fueran al híper a comprar un termotanque mientras nosotros estábamos cerrados, cuando de esta empresa dependen 25 familias neuquinas y eso no se tiene en cuenta", criticó.

Obras: dos semanas sin violar el protocolo

La reapertura de la obra privada en la ciudad cumplió dos semanas sin inconvenientes. No se detectaron violaciones a los estrictos protocolos impuestos por la pandemia. En menos de 15 días, se pusieron en marcha más de 400 construcciones, entre grandes y pequeñas, que habían quedado frenadas desde el 20 de marzo. En el reinicio de la construcción, los inspectores municipales no encontraron ningún incumplimiento de las medidas de seguridad.

El secretario de Coordinación del Municipio, Alejandro Nicola, destacó que en las primeras dos semanas de actividad en la construcción privada no tuvieron “ningún problema, los protocolos están funcionando y se está trabajando sin inconvenientes”.

El funcionario le dijo a este medio que hubo muchos pedidos de reanudación “y, si bien no hicimos un nuevo análisis de los números, son entre 400 y 500 obras las que están ya funcionando”.

Las iniciativas reactivadas abarcan desde construcciones de gran magnitud a trabajos particulares en casas de familia.

Antes de la cuarentena, según estimaciones del mismo Municipio, Neuquén tenía en ejecución más de 150 edificios de altura y más de mil obras menores, de menos de 250 metros cuadrados.

Aunque la obra pública nunca se paró por la cuarentena, las construcciones privadas se frenaron el 20 de marzo y recién se rehabilitaron el 27 de abril. Los permisos de reanudación se tramitan por correo electrónico, a través de la casilla obrasparticulares.covid19@muninqn.gov.ar.

