Con la flexibilización de las medidas preventivas, el centro reflejó uno de los problemas recurrentes que había antes de la cuarentena: estacionar. Esto se generó por la cantidad de vecinos que se trasladaron en sus vehículos. Además, en las principales paradas de colectivos esperaban grupos de más de 6 o 7 personas la llegada del transporte, que ya venía con más pasajeros.

“Hoy a la mañana fue increíble la gente que hubo, parecía que no existía el aislamiento”, aseguró una comerciante de computación, que tiene su local en el alto y frente a una de las paradas. “En la mañana ya vino mucha gente a retirar mercadería”, aseguró con soltura, sin darse cuenta que había incumplido la nueva norma de take away vigente desde este lunes -permite el retiro de mercadería encargada previamente, dentro de la franja de 14 a 19 horas-.

“Algunos rubros pudieron abrir hoy de 14 a 19, en ese servicio take away, pero nosotros estamos inscriptos como ferretería y pudimos abrir antes y con horario corrido”, dijo el empleado de un bazar del bajo, mientras dos clientas toqueteaban ollas y elegían cuál llevarse.

Con algunos locales de por medio, otro comercio tenía un cartel en su ventanal: “Estamos cerrados, solo delivery”. Pero era cuestión de acercarse, mostrar interés y una persona salía a asesorarte. Esto pasaba mayoritariamente en los locales de ropa.

Estas acciones, que rozan entre la norma y lo incorrecto, pudo ser la explicación de la cantidad de personas que circularon caminando por el centro. Y, en varios casos, lo hacían de a grupos: no solo era la mamá con sus hijos, sino parejas o de a tres personas que transitaban por las veredas.

Centro-AM04.png Agustín Martínez

"Es que si no laburamos, no podemos cobrar”, dijo una empleada de una de las zapaterías, quien colocó una serie de sillas en el ingreso para que nadie pudiera entrar: “Esto lo hacemos por seguridad, porque a veces la gente no entiende”.

Esa especie de “tapapuertas” es algo que se observa en casi todos los locales que estaban abiertos. Algunos pusieron bancos, otros unos mostradores, pero tienen clara funcionalidad: exponen que están abiertos, prohíben el paso y permiten que ingrese y circule aire.

Centro02-AM.png Agustín Martínez

Peluquerías volvieron, pero con turnos

Las peluquerías casi que se adelantaron una semana a los demás comercios, ya que este lunes pudieron abrir su local con atención al público. Claudio atiende en el centro hace más de 20 años y expuso su realidad: “Ya tengo la agenda de la semana ocupada y me hacen muy bien, porque tengo que pagar deudas”.

Sin necesidad de acudir a los créditos, el peluquero, de 48 años, describió: “Fue duro estar en casa tantos días, pensando qué iba a pasar. Pero bueno, nos toca venir a trabajar y son días movidos”.

Centro-Peluquería03.png

El centro neuquino se observó con persianas a medio abrir, los “tapapuertas” y varias personas caminando y moviéndose de un local al otro. “Estamos esperando que sea la semana que viene para que los clientes puedan ingresar y vean más productos”, aseguró la vendedora de una juguetería.

Centro-05-am.png Agustín Martínez

La idea unánime de los empleados y dueños de comercio que se entrevistó este lunes es clara: “Hay que volver a vender para que pueda ingresar dinero”. Esta fase cuatro que atraviesa la Provincia tendrá el próximo lunes un nuevo cambio: varios locales estarán habilitados a que ingresen sus clientes.

Se espera que la propagación del virus no avance con la flexibilización y la única forma de que eso no suceda es que se cumpla con los requerimientos esenciales de la salud: lavarse las manos, tapabocas y distanciamiento. Tres elementos que no faltaron este lunes en el centro neuquino.

